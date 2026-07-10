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10 липня, 19:51
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Грем і Блюменталь погодили з адміністрацією Трампа новий пакет санкцій проти Росії

Вероніка Соцкова

Сенатори США Ліндсі Грем і Річард Блюменталь досягли домовленості з адміністрацією Дональда Трампа щодо нової версії законопроєкту про санкції проти Росії. За словами Грема, документ уже має підтримку Білого дому.

Відповідні домовленості прокоментував й Володимир Зеленський.

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Що відомо про новий пакет санкцій?

За словами Грема, документ розробляли майже два роки. Його мета – надати президенту США додаткові повноваження для запровадження санкцій і тарифів проти держав, які продовжують підтримувати економіку Росії через закупівлю її енергоресурсів.

 

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Володимир Зеленський Санкції проти Росії
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