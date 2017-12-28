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ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ТЕРАКТ У САНКТ-ПЕТЕРБУРЗІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ НОВОРІЧНІ СВЯТА

Грицак розповів, яку важливу особу не передали бойовикам під час обміну полоненими

16:04, сьогодні 3186 Читать новость на русском
Україна не передала бойовикам свідка у справі про збиття малайзійського
Україна не передала бойовикам свідка у справі про збиття малайзійського "Боїнга" MH17, заявив Грицак / Фото з вільних мереж

Українська сторона не передала представникам ОРДЛО в межах процесу обміну утримуваними, що відбувся 27 грудня, свідка у справі про збиття малайзійського "Боїнга" MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" розповів глава СБУ Василь Грицак.

Таку заяву глава СБУ зробив, коментуючи інформацію про те, що у списках на обмін із бойовиками була заявлена людина, яка нібито мала стосунок до збитого "Боїнга".

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"Стороною ОРДЛО була заявлена людина, яка дійсно проходить як свідок у справі про збиття малайзійського "Боїнга". Звичайно ж, ми не віддали цю людину. Вона залишилася у нас. Ми не могли це зробити за жодних обставин", – розповів Грицак.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донеччиною було збито авіалайнер компанії Malaysia Airlines, який летів за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур. На борту літака перебувало 289 осіб. Всі вони загинули.

Міжнародна слідча група винною у катастрофі вважає Росію, адже ракетна установка "Бук", якою збили "Боїнг", прибула з території РФ. У Кремлі всі звинувачення відкидають.

Теги: Новини України Обмін полоненими заручники СБУ Василь Грицак Збитий Boeing 777
Джерело: 24 Канал
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