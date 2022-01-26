Гриценко про "маски-шоу" у Поворозника: Сквер замість смітника – це логічно, а підозра – абсурд

Вручення підозри першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику за влаштування скверу на місці сміттєзвалища та ненадання згоди на забудову ділянки висотками – це абсурд. Центральна влада у цій ситуації діє на користь забудовників.

Про це заявив громадський активіст Олексій Гриценко у Facebook.

"Абсурд. Ніколи не думав, що буду писати пост в захист Поворозника. Йому вручили підозру за, вдумайтесь: створення скверу замість звалища на Сирці. В даному випадку центральна влада діє на користь забудови біля метро Сирецька і це дуже не ок. Політична війна не має меж і ніякої логіки. Як і бажання отримати дивіденди ($$$) від будівництва", – написав Гриценко.

Він нагадав, що ділянка, про яку йдеться, багато років тому була надана в оренду РНБО. Термін оренди давно скінчився, і київська влада вирішила не подовжувати договір з РНБО, яка за 10 років довела ділянку до стану звалища. На місці смітника комунальні служби міста влаштували сквер. І за це перший заступник Кличка отримав підозру від правоохоронних органів.

Сквер замість забудови та звалища – це ок і логічно, а от підозра за це – це не ок і є абсурдом. Я навіть не пишу про потенційний транспортний колапс в цьому місці в разі забудови. Мене реально дивує абсурд при прийнятті рішень. Якщо у ОП є бажання когось покарати за очевидні злочини, то я можу вам назвати з десяток незаконних забудов зелених зон та водойм і чиновників, які за цим стоять. Беріть розслідуйте і саджайте,

– радить владі Олексій Гриценко.

Як повідомив 25 січня у своєму телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, спірна ділянка на вулиці Щусєва була передана апарату РНБО в постійне користування ще у 2009 році. Там планували побудувати багатоквартирні житлові будинки. Однак до 2019 року будівництво так і не розпочалося, і міська влада припинила право постійного користування ділянкою для РНБО і облаштувала там сквер. "Але РНБО не полишає намірів забудувати територію висотками і через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу", – написав Кличко.

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