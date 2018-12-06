Гриценко розповів про квартиру в Голосієво і дачу в Конча-Заспі

Міністр оборони України у 2005-2007 роках, лідер партії "Громадянська позиція" розповів, за чиї гроші та коли було придбане його житло у Києві та дача у Конча-Заспі.

Про це він розповів ввечері 5 грудня в ефірі одного з українських телеканалів.

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Гриценко розповів, що та квартира, про яку у ЗМІ пишуть, що це елітне житло у центрі Києва, насправді на вулиці Полковника Потєхіна у Голосіївському районі столиці, де він і живе з сім’єю.

А дача у Конча-Заспі була придбана у 2003-му році. Гриценко нагадав, що міністром оборони він став у 2005-му році і запевнив, що одразу її задекларував, як став державним службовцем.

Коли ми з Юлею одружились (дружина Анатолія Гриценка відома журналістка Юлія Мостова, – ред.), вона до того там (у квартирі на Голосієві) жила кілька десятків років. Після першого шлюбу я залишив все колишній дружині і двом дітям, включаючи машину, гараж і все решта,

– сказав Гриценко.

Екс-міністр запевнив, що дачу в Конча-Заспі придбала його теперішня дружина, яка на початку 90-х років працювала в агентстві France-Presse. За його словами, квартира у Голосіївському районі була також куплена за її кошти.

"Я тоді, працюючи полковником, отримував зарплату 10 доларів, а їй платити 1,5 тисячі доларів. В неї були для цього абсолютно нормальні гроші", – зауважив Гриценко.

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