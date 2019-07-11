Гривні і голоси: скільки грошей виборці заплатять топ-партіям

З 2016 року найрейтинговіші політичні партії мають можливість отримувати державне фінансування. Сума залежить від кількості виборців, які за них голосують. 24 канал порахував – на які суми можуть розраховувати нинішні лідери передвиборчої кампанії.

Українці не дуже охоче готові віддавати свої кревні на утримання політичних партій, навіть тих, яким симпатизують. Внаслідок цього наші партії "здобували" фінансування як могли – часто торгували місцями у списку, проводили таку політику і риторику, яку диктували найбагатші "інвестори" тощо. Законодавці вирішили розірвати це коло, затвердивши законом державне фінансування для партій з наших податків – саме так. Тому ми саме так цю публікацію і назвали.

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Закон про державне фінансування партій прийняли у 2015 році. У вересні 2016 партії отримали перше фінансування з бюджету.

Як нараховують гроші партіям

Логіка законодавців полягала в тому, щоб забезпечити фінансову підтримку партіям, які на виборах здобули 2 і більше відсотків голосів виборців, котрі взяли участь у голосуванні і за ці партії проголосували, пояснив 24 каналу доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Павло Сацький.

Якщо точніше, то законом "Про політичні партії" передбачено фінансування партії за формулою:

2% від розміру прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року помножити на кількість виборців, які проголосували за відповідну партію.

2% прожиткового мінімуму = 2%*1853= 37,06 гривні.

24 канал порахував, яку приблизно суму фінансування партіям зможуть забезпечити саме їхні виборці, на основі прогнозів і рейтингів, які дають соцдослідження.

Всього виборців, за даними Державного реєстру виборців станом на 30 червня 2019 – 35 мільйонів 550 тисяч 428 осіб.

За даними КМІС – 65,9% з опитаних збираються йти на вибори. Уявімо, що вони дійсно візьмуть участь у голосуванні.

Тоді кількість виборців складе – 23 427 732 осіб.

Як розподіляться голоси виборців серед партій, які долають 2% бар'єр – ми теж взяли дані КМІС.

Виходять наступні цифри, у мільйонах гривень:

- "Слуга народу" (37,8% виборців) – 328,19 мільойна;

- "Опозиційна платформа – "За Життя" (11%) – 95,5;

- "Європейська Солідарність" (7,2%) – 62,51;

- "Батьківщина" (4,8%) – 41,67;

- "Голос" (3,4%) – 29,51;

- "Сила і честь" (3,2%) – 28,18;

- "Опозиційний блок"(2%) – 17,36.

Ми також порівняли ці суми з деякими соціальними видатками з бюджету.



Які суми можуть отримати найрейтинговіші партії парламентської кампанії-2019

Ще для порівняння – рух ЧЕСНО змоделював розподіл держкоштів для партій на основі цифр, зокрема, фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва". Оскільки їхній рейтинг дає інший прогноз явки і прихильності виборців до партій, вони отримали інші ймовірні цифри. Також ЧЕСНО у своїх розрахунках брали до уваги ті відсотки, які "залишаються" від тих партій, які не наберуть 2% голосів (24 канал у розрахунках до уваги ці відсотки не брав).

За підрахунками ЧЕСНО, у мільйонах гривень:

- "Слуга народу" (37,8% виборців) – 253,76;

- "Опозиційна платформа – "За Життя" (11%) – 62,4;

- "Європейська Солідарність" (7,2%) – 58,24;

- "Батьківщина" (4,8%) – 60,62;

- "Голос" (3,4%) – 38,03;

- "Сила і честь" (3,2%) – 30,9;

- "Опозиційний блок"(2%) – 14,86.

Як бачимо, цифри різняться на десятки мільйонів. Тому ще раз: наскільки великі суми фінансування отримають партії – залежить від явки виборців і їхніх електоральних вподобань.

Логіка, що люди, які не голосують – не фінансують партії, загалом вірна, відзначив Павло Сацький. Втім, як зауважив у коментарі 24 каналу аналітик з партійних фінансів ЧЕСНО Ігор Фещенко, якщо вам не подобається якась партія, і ви вважаєте, що їй не треба давати бюджетні гроші – підіть і проголосуйте за ту, яка вам подобається. Це буде правильніше з точки зору рівності перед законом і рівності можливостей.

Далі коротко – про основні моменти, які треба знати про державне фінансування політичних партій.

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Прожитковий мінімум замість мінімальної зарплати

У законі про державне фінансування партій у формулі розрахунку фігурує мінімальна зарплата (нині це 4173 гривні). Але гроші за такою формулою не виділялися ніколи, тому що Кабмін провів через Раду інший закон про зміни стосовно виділення бюджетних коштів на багато статей, але торкнулися ці зміни і фінансування партій. І в формулі розрахунку замінили мінімальну зарплату на прожитковий мінімум, пояснив Ігор Фещенко.

Чи можуть партії відмовитися від держфінансування

Можуть просто не подати документи. Крім того, вони мають ще відкрити спеціальний рахунок. Якщо не відкриють і не звернуться з документами – то й нікуди буде ці гроші їм перераховувати. Покарання за те, що партії не використали бюджетні гроші, законом не передбачене.

Як звітують партії за використані гроші

Звітують усі зареєстровані політичні партії, незалежно від того, чи отримують державне фінансування. Багато з них подають просто "порожні звіти". За державні кошти вносяться відомості в окремі таблиці, де вказано, на що гроші витратили.

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Хто перевіряє використання партіями бюджетних грошей

НАЗК і Рахункова палата. Але в законі прописано, що партії можуть витрачати держфінансування на всю свою статутну діяльність. І це – досить широке коло можливостей. За інформацією Ігоря Фещенка, структура витрат у партій приблизно однакова: на зарплати, оренду офісів, рекламу і податки. Нашими податками вони платять свої податки, саме так.