19:19
11 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін почав турбуватися про екологію. "Ласковий май" бойкотує Грузію
      Вєсті Кремля
      21:25, 10 липня
      Вєсті. UA: Як Вакарчук облажався. Стендап Ляшка про Ахметова
      Вєсті.UA
      19:32, 10 липня
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, 10 липня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, 10 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Гривні і голоси: скільки грошей виборці заплатять топ-партіям

      71 Читать новость на русском
      Як фінансуються партії з бюджету
      Як фінансуються партії з бюджету / 24 канал

      З 2016 року найрейтинговіші політичні партії мають можливість отримувати державне фінансування. Сума залежить від кількості виборців, які за них голосують. 24 канал порахував – на які суми можуть розраховувати нинішні лідери передвиборчої кампанії.

      Українці не дуже охоче готові віддавати свої кревні на утримання політичних партій, навіть тих, яким симпатизують. Внаслідок цього наші партії "здобували" фінансування як могли – часто торгували місцями у списку, проводили таку політику і риторику, яку диктували найбагатші "інвестори" тощо. Законодавці вирішили розірвати це коло, затвердивши законом державне фінансування для партій з наших податків – саме так. Тому ми саме так цю публікацію і назвали.

      Читайте також: Пенсії, зарплати, виплати: що обіцяють партії перед виборами

      Закон про державне фінансування партій прийняли у 2015 році. У вересні 2016 партії отримали перше фінансування з бюджету.

      Як нараховують гроші партіям

      Логіка законодавців полягала в тому, щоб забезпечити фінансову підтримку партіям, які на виборах здобули 2 і більше відсотків голосів виборців, котрі взяли участь у голосуванні і за ці партії проголосували, пояснив 24 каналу доцент Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Павло Сацький.

      Якщо точніше, то законом "Про політичні партії" передбачено фінансування партії за формулою:

      2% від розміру прожиткового мінімуму на 1 січня поточного року помножити на кількість виборців, які проголосували за відповідну партію.

      2% прожиткового мінімуму = 2%*1853= 37,06 гривні.

      24 канал порахував, яку приблизно суму фінансування партіям зможуть забезпечити саме їхні виборці, на основі прогнозів і рейтингів, які дають соцдослідження.

      Всього виборців, за даними Державного реєстру виборців станом на 30 червня 2019 – 35 мільйонів 550 тисяч 428 осіб.

      За даними КМІС – 65,9% з опитаних збираються йти на вибори. Уявімо, що вони дійсно візьмуть участь у голосуванні.

      Тоді кількість виборців складе – 23 427 732 осіб.

      Як розподіляться голоси виборців серед партій, які долають 2% бар'єр – ми теж взяли дані КМІС.

      Виходять наступні цифри, у мільйонах гривень:

      - "Слуга народу" (37,8% виборців) – 328,19 мільойна;
      - "Опозиційна платформа – "За Життя" (11%) – 95,5;
      - "Європейська Солідарність" (7,2%) – 62,51;
      - "Батьківщина" (4,8%) – 41,67;
      - "Голос" (3,4%) – 29,51;
      - "Сила і честь" (3,2%) – 28,18;
      - "Опозиційний блок"(2%) – 17,36.

      Ми також порівняли ці суми з деякими соціальними видатками з бюджету.


      Які суми можуть отримати найрейтинговіші партії парламентської кампанії-2019

      Ще для порівняння – рух ЧЕСНО змоделював розподіл держкоштів для партій на основі цифр, зокрема, фонду "Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва". Оскільки їхній рейтинг дає інший прогноз явки і прихильності виборців до партій, вони отримали інші ймовірні цифри. Також ЧЕСНО у своїх розрахунках брали до уваги ті відсотки, які "залишаються" від тих партій, які не наберуть 2% голосів (24 канал у розрахунках до уваги ці відсотки не брав).

      За підрахунками ЧЕСНО, у мільйонах гривень:

      - "Слуга народу" (37,8% виборців) – 253,76;
      - "Опозиційна платформа – "За Життя" (11%) – 62,4;
      - "Європейська Солідарність" (7,2%) – 58,24;
      - "Батьківщина" (4,8%) – 60,62;
      - "Голос" (3,4%) – 38,03;
      - "Сила і честь" (3,2%) – 30,9;
      - "Опозиційний блок"(2%) – 14,86.

      Як бачимо, цифри різняться на десятки мільйонів. Тому ще раз: наскільки великі суми фінансування отримають партії – залежить від явки виборців і їхніх електоральних вподобань.

      Логіка, що люди, які не голосують – не фінансують партії, загалом вірна, відзначив Павло Сацький. Втім, як зауважив у коментарі 24 каналу аналітик з партійних фінансів ЧЕСНО Ігор Фещенко, якщо вам не подобається якась партія, і ви вважаєте, що їй не треба давати бюджетні гроші – підіть і проголосуйте за ту, яка вам подобається. Це буде правильніше з точки зору рівності перед законом і рівності можливостей.

      Далі коротко – про основні моменти, які треба знати про державне фінансування політичних партій.

      Читайте також: Яке покарання за продаж голосу на парламентських виборах

      Прожитковий мінімум замість мінімальної зарплати

      У законі про державне фінансування партій у формулі розрахунку фігурує мінімальна зарплата (нині це 4173 гривні). Але гроші за такою формулою не виділялися ніколи, тому що Кабмін провів через Раду інший закон про зміни стосовно виділення бюджетних коштів на багато статей, але торкнулися ці зміни і фінансування партій. І в формулі розрахунку замінили мінімальну зарплату на прожитковий мінімум, пояснив Ігор Фещенко.

      Чи можуть партії відмовитися від держфінансування

      Можуть просто не подати документи. Крім того, вони мають ще відкрити спеціальний рахунок. Якщо не відкриють і не звернуться з документами – то й нікуди буде ці гроші їм перераховувати. Покарання за те, що партії не використали бюджетні гроші, законом не передбачене.

      Як звітують партії за використані гроші

      Звітують усі зареєстровані політичні партії, незалежно від того, чи отримують державне фінансування. Багато з них подають просто "порожні звіти". За державні кошти вносяться відомості в окремі таблиці, де вказано, на що гроші витратили.

      Читайте також: Парламентські вибори: яким буде виборчий бюлетень

      Хто перевіряє використання партіями бюджетних грошей

      НАЗК і Рахункова палата. Але в законі прописано, що партії можуть витрачати держфінансування на всю свою статутну діяльність. І це – досить широке коло можливостей. За інформацією Ігоря Фещенка, структура витрат у партій приблизно однакова: на зарплати, оренду офісів, рекламу і податки. Нашими податками вони платять свої податки, саме так.

      blog_ava
      Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
      сьогодні
      11589
      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Публікації Інфографіка Парламентські вибори 2019 Гроші Бюджет Статті
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 11:42 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      45323
      Гривні і голоси: скільки грошей виборці заплатять топ-партіям
      сьогодні , 19:05 Гривні і голоси: скільки грошей виборці заплатять топ-партіям
      Яніна Ткачук 71
      ПАРАДуємося – із Зеленським чи без нього, або П'ять найгірших помилок президента
      сьогодні , 19:00 ПАРАДуємося – із Зеленським чи без нього, або П'ять найгірших помилок президента
      Наталія Лебідь 170
      Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду
      сьогодні , 18:02 Завершення війни на Донбасі і повернення Криму: програми партій, які йдуть у Раду
      Інна Жолобович 484
      Лайка замість похвали, або Чому українські спортсмени міняють громадянство
      сьогодні , 17:00 Лайка замість похвали, або Чому українські спортсмени міняють громадянство
      Артем Овдієнко 509
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук