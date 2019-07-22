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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Відомі результати національного екзит-полу: як відреагували українці

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      Як українці відреагували на попередні результати виборів
      Як українці відреагували на попередні результати виборів / Колаж 24 каналу

      Згідно з даними національного екзит-полу, переможцем парламентських виборів 2019 року стала партія "Слуга народу", яка набрала 44,2% голосів. Крім неї до Ради проходять ще 4 партії: "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), , "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) і "Голос" (6,5%). Українці дуже по-різному сприйняли попередні результати.

      Судячи з дописів у соцмережах, виборці "Слуги народу" перебувають у святковому настрої. Так само радіють і прихильники інших партій, які проходять до Ради. Натомість прихильники тих політсил, які не здолали 5% бар'єр здебільшого перебувають. Детальніше про реакцію українців читайте у нашому матеріалі.

      Цікаво: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Найбільше попереднім результатам виборів передбачувано радіють прихильники "Слуги народу", яка і перемогла на виборах.

      Водночас прихильників президентської партії здивувала заява Володимира Зеленського про можливість об'єднання з партією "Голос" Святослава Вакарчука.

      Так само українці вже традиційно не гаяли можливості поглузувати з тих, кому до Верховної Ради зась.

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      Схоже, українців дещо "здивували" порівняно високі рейтинги "Опозиційної платформи – За життя".

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      Втім здебільшого українці раділи за своїх прихильників, які пройшли до Ради, і бажали усього найкращого та висловлювали підтримку тим, хто до парламенту не потрапить.

      Екзит-пол, парламентські вибори, результати
      Дані національного екзит-полу / інфографіка 24 каналу
      blog_ava
      Скільки місць у Раді отримають партії-переможці
      22 липня
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      Теги: Новини політики Новини України Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Слуга народу Партія Голос ВО Батьківщина Європейська солідарність Опозиційна платформа – За життя Анатолій Шарій Громадянська позиція Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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