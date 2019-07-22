Відомі результати національного екзит-полу: як відреагували українці

Згідно з даними національного екзит-полу, переможцем парламентських виборів 2019 року стала партія "Слуга народу", яка набрала 44,2% голосів. Крім неї до Ради проходять ще 4 партії: "Опозиційна платформа – За життя" (11,4%), , "Європейська солідарність" (8,8%), "Батьківщина" (7,4%) і "Голос" (6,5%). Українці дуже по-різному сприйняли попередні результати.

Судячи з дописів у соцмережах, виборці "Слуги народу" перебувають у святковому настрої. Так само радіють і прихильники інших партій, які проходять до Ради. Натомість прихильники тих політсил, які не здолали 5% бар'єр здебільшого перебувають. Детальніше про реакцію українців читайте у нашому матеріалі.

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Найбільше попереднім результатам виборів передбачувано радіють прихильники "Слуги народу", яка і перемогла на виборах.

Водночас прихильників президентської партії здивувала заява Володимира Зеленського про можливість об'єднання з партією "Голос" Святослава Вакарчука.

Так само українці вже традиційно не гаяли можливості поглузувати з тих, кому до Верховної Ради зась.

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"Свободі" треба менше було піаритися на каналах медведчука. Може % був би вищим. А так - у повній дупі. Зате наагітувалися. Казали, нам доносити політику партії треба. Ну от і результат. Подоносили. — Олексій Мазур (@mediavarta) 21 липня 2019 р.

Ну що тягнивзад, дохера набрав? Навіть в саахова вистачило розуму перенаправити голоси зеленському! А ви, тупорилі, до кінці крутили педалі в прірву, замість допомогти ЄС! Молю бога щоб при підрахунку ви й 2% не набрали, щоб не висіли на нашій шиї! ГІВНЮКИ! — дмитрий ковалёв (@51Kovalev) 21 липня 2019 р.

Схоже, українців дещо "здивували" порівняно високі рейтинги "Опозиційної платформи – За життя".

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Втім здебільшого українці раділи за своїх прихильників, які пройшли до Ради, і бажали усього найкращого та висловлювали підтримку тим, хто до парламенту не потрапить.

Дані національного екзит-полу / інфографіка 24 каналу