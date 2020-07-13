Зеленський заявив, що курс в Україні мав би бути 30 за долар, як закладено в бюджеті, і тоді підприємства нормально зароблятимуть. На його думку, цьому заважав Нацбанк на чолі з Яковом Смолієм. Як втручання влади у справи НБУ вплине на курс гривні та економіку України?

Відставка глави Нацбанку Смолія спричинила багато дискусій як в Україні, так і за кордоном. Міжнародні партнери України (МВФ, ЄС, країни "Великої сімки") заявили, що стурбовані посяганням на незалежність НБУ, а експерти висловили побоювання щодо падіння гривні, виходу інвесторів та відмови від програми МВФ. Чому влада та Нацбанк не зійшлися в думках та як це позначиться на курсі гривні – в матеріалі 24 каналу.

До теми Зеленський про НБУ: Підтримуємо незалежність, але як жити, якщо бюджет за курсом 30 гривень

Зеленський про курс в 30

Президент Зеленський розповів, що через курс гривні український бізнес "недоотримав мільйони і закрився". Про це президент заявив на зустрічі з бізнесом в Чернівецькій області, де він погодився, що зміцнення гривні в останні дев'ять місяців негативно позначилося на експортерах і податкових надходженнях до бюджету.



Зеленський про курс гривні / Офіс Президента

Всі навколо нас говорили, що у нас незалежний банк. Ми підтримуємо незалежність Національного банку України, але як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Нам говорили, що це ринкові умови, банк незалежний тощо, і ви це прекрасно все знаєте,

– сказав Зеленський на зустрічі з бізнесменами.

Зазначимо, що відносно міцна гривня в Україні під час кризи – результат діяльності Нацбанку. До слова, це один із аргументів, який профільний комітет використав, коли критикував діяльність НБУ.

Як курс гривні впливає на бізнес та держбюджет

Профільне міністерство та парламент вже двічі підряд прогадали із прогнозом курсу гривні. В першому варіанті держбюджету-2020 гривня була закладена на рівні 27,5 за долар, але на початку року вона трималася позначки 24. Коли у квітні переглянули бюджет, то заклали гривню на рівні 29,5, а зараз вона коливається біля 27.

Чому курс важливий Закладений курс долара надзвичайно важливий для бюджету. Відносно нього розраховують витрати та надходженню до бюджету. До прикладу, знаючи, що цього року Україна розплачуватиметься з боргами в іноземній валюті, на основі закладеного курсу розраховують скільки це буде у гривнях. Так само і з доходами: розраховують скільки надходжень буде із митниці, де розмитнюють товари, ціни яких прикріплені до іноземної валюти.



Дальше на основі цих витрат та надходжень розподіляють гроші між міністерствами та різними програмами: скільки піде на пенсії, зарплати, інфраструктуру, медицину тощо. І якщо через неправильно спрогнозований курс гривні, надходження та витрати сильно відрізняються, то виникають проблеми зі всім бюджетом.

Як курс впливає на бізнес

Одразу зауважимо, що не для всіх бізнесменів нижчий курс, ніж закладений у бюджеті, – погано. До прикладу бізнес, який працює лише на території України, але закуповує деталі, матеріали чи продукти з-за кордону, навпаки отримує вигоду від низького курсу. Адже такий бізнес тратить менше грошей на закупівлі і отримує вищі прибутки у доларах чи іншій валюті.

Проте є низка підприємств, які страждають через занижений курс. Перш за все – це експортні підприємства. І на думку стратега британської інвесткомпанії Тімоті Еша, саме зараз Зеленський лобіює інтереси таких-от підприємств.

Підприємство, яке умовно продає за кордон товар вартістю 100 доларів могло б отримати 3 000 гривень при курсі в 30, а натомість отримує 2 700. Відповідно таким підприємствам корисна інфляція,

– розповідає економіст Любомир Білик в коментарі 24 каналу.

Чи потрібна Україні інфляція

Інфляція може бути вигідною експортно-орієнтованим країнам, тобто таким, які більше продають, ніж купують. Україна такою поки що не є. У 2019 торговельне сальдо було від'ємним: Україна імпортувала товарів на суму в 3,6 мільярда доларів більше, ніж експортувала, зазначає експерт.

Цікаво, що у Китаї, який є великою експортною країною, свого часу держава штучно знецінювала валюту юань, щоб вигідніше продавати на експорт.

Міністр економіки Ігор Петрашка в інтерв’ю Інтерфакс-Україна заявив, що Україні необхідна вища інфляція, а зміцнення гривні вб'є підприємства.

Інфляція в нашій ситуації повинна бути вище, може 8%, може 9%. Це здорова інфляція, яка дозволить підприємствам рости,

– додав він.

Зауважимо, що велика інфляція може мати радше негативний вплив на економіку. Окрім експортних підприємств, Україна, по-перше, більше імпортує, а по-друге, на ці роки припадають найбільші виплати за зовнішніми боргами, прикріплені до долара. Відповідно інфляція збільшить видатки держави.

Чому незалежність НБУ важлива для курсу гривні

Експерти, організації та країни так негативно відреагували на відставку Смолія не через те, що з посади йде саме Яків Смолій, а через те, що це може підірвати незалежність цього важливого органу.

Є два види впливу НБУ на курс гривні. Перший – це прямий. НБУ впливає на курс шляхом інтервенцій, зміни облікової ставки та інших інструментів.

Другий – це непрямий вплив. Незалежність НБУ виступає гарантією для міжнародних партнерів та інвесторів, а вже ті своїми діями впливають на курс гривні.

Інтервенції

Нацбанк за нового голови може почати більш активно скуповувати валюту, при тому що Нацбанк і так це робив. За керівництва Якова Смолія, Україна має найвищі золотовалютні резерви за свою історію – понад 28 мільярдів доларів.

За допомогою інтервенцій Нацбанк може регулювати ринок валют. Коли масово скуповують долар, НБУ дає на ринок цю валюти, викупивши гривню. І навпаки. Тобто НБУ контролює, щоб нічого не було в дефіциті, адже в такому випадку курс піде вниз або вгору. Саме завдяки інтервенціям Нацбанку курс у березні не поповз за позначку 30, а залишився нижче 28,5 і згодом повернувся до 27.

Профільний комітет напередодні видав постанову, в якій зазначили незадоволеність роботою Нацбанку, зокрема через те, що НБУ "допустив штучну ревальвацію гривні у 2019 році через недостатній викуп валюти в міжнародні резерви".

Облікова ставка

Облікову ставку можуть знизити ще більше. НБУ у 2019 почав її знижувати після того як вона роками була майже незмінна. Лише за перше півріччя 2020 ставку знизили з 13,5% до 6%. Від облікової ставки залежать кредити, депозити, іпотека тощо. Це той відсоток, під який банки беруть гроші у Нацбанку.

З одного боку, нижча облікова ставка здешевить кредити. Але це в теорії. Попри таке різке зменшення облікової ставки, кредити не стали доступніші для населення. Те ж саме і з іпотекою. Обіцяна владою іпотека під 10% все ще мрія. Кілька банків вже розпочали цю програму, але як виявилося там є приховані відсотки та платежі, а 10% діють лише перший рік.

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Натомість депозити вже впали нижче 10% прибутковості за рік. Тож важко спрогнозувати чи буде подальше зниження облікової ставки корисним.

Ще одна загроза – відтік інвесторів. Україна пропонувала вигідні умови для інвесторів, які вкладалися в ОВДП навіть в умовах кризи. Проте останнє зниження ставки зменшило кількість охочих серед іноземних інвесторів вкладатися в українські облігації.

Другого траншу від МВФ може не бути

МВФ неодноразово заявляв, що задоволене діяльністю керівництва НБУ. Його відставку фонд прокоментував в надії, що наступник продовжить шлях Смолія, а головне – незалежність органу збережеться. Керівництво Смолія наочно продемонструвало ключову роль незалежного центрального банку в сучасній макроекономічній політиці, повідомляє пресслужба відомства.



Директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва і президент Володимир Зеленський / Офіс Президента

Саме тому незалежність НБУ перебуває в центрі програми, яку підтримує МВФ, і ця незалежність має бути забезпечена і наступником голови,

– наголосили у МВФ.

Якщо стане очевидно, що новий керівник підконтрольний чинній владі чи що влада втручається у справи НБУ, то МВФ може припинити співпрацювати з Україною або принаймні відкласти другий транш.

Про те, що Україна цього року не отримає траншу (за домовленістю другий транш буде восени) заявив стратег фінансової компанії Bluebay Asset Management Тімоті Еш, пише Новое Время. Фінансист зазначає, що незалежність НБУ – центральна тема 5-мільярдної програми stand-by. І справді: питанню незалежності НБУ виділено цілий розділ у меморандумі України з МВФ.

Економіст зазначив, що МВФ і ринки насторожила не тільки відставка Смолія, а й відмова Ради НБУ призначити Олега Чурія заступником голови центробанку на другий термін, протестна акція з похоронними вінками та труною на в'їзді в селище, в якому живе Смолій, а також заяви Зеленського про те, що гривні дозволили занадто сильно зміцнитися. Еш підкреслив, що цими заявами президент підігрує промисловому лобі.

До теми Труни, вінки, погрози: під селищем, де мешкає Смолій, невідомі влаштували протест

Схоже, тепер Зеленський в союзі не тільки з Коломойським, але і з промисловим лобі, яке стверджує, що Україні не потрібен МВФ. Важко зрозуміти, як все перераховане вище можна не вважати підривом незалежності НБУ. Зеленський ніби вистрілив по незалежності Нацбанку з Джавеліна,

— заявив Еш.

Фінансист очікує, що влада поставить слабкого кандидата на пост голови Нацбанку, яким керуватимуть. Той у свою чергу ослабить грошову-кредитну політику та знецінить гривню.

Після відставки Смолія в МВФ заявили, що для подальшої співпраці Україна повинна зберегти незалежність НБУ, а також не відходити від принципів інфляційного таргетування та плаваючого валютного курсу. Все це суперечить заявам президента Зеленського.

Якщо ж МВФ не надасть Україні транш, то нам буде важче розплачуватися із зовнішніми боргами, діра в бюджеті буде збільшуватися і доведеться або економити, або друкувати гроші. Розмови про дефолт знову можуть стати актуальними.

Детально про відставку Невчасна відставка Смолія: що буде з гривнею, економікою та співпрацею з МВФ

Чи втратить НБУ незалежність

У ЗМІ називали різних кандидатів, проте частина з них вже заявили, що не думають, що їм запропонують цю посаду, оскільки вони підтримують той вектор діяльності НБУ, який був на чолі з Яковом Смолієм. Тож незалежність НБУ у великій мірі залежатиме від того, хто прийде на цю посаду. До 18 липня це рішення мають прийняти, адже Рада йде на канікули. Якщо ні, то тимчасово ці обов'язки буде виконувати заступниця Рожкова аж до осені.