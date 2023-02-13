Громадян США, які перебувають в Росії, закликали негайно покинути країну

Американців закликали залишити Росію самостійно, оскільки посольство США має серйозні обмеження у Росії щодо надання допомоги своїм громадянам

У посольстві зауважили, що варіанти виїзду наразі вкрай обмежені та часто недоступні за короткий термін, однак маршрути виїзду на автомобілях і автобусах ще відкриті.

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Громадяни США не повинні їздити до Росії, а ті, хто проживає або подорожує в Росії, мають негайно залишити її, поки залишаються обмежені можливості комерційних поїздок,

– йдеться у повідомленні.

Чому американців закликали покинути Росію

У посольстві нагадали, що 21 вересня російський уряд розпочав мобілізацію громадян до збройних сил. У цьому зв'язку підкреслюється, що росія може відмовитись визнавати громадянство США щодо осіб із подвійним громадянством, відмовити їм у доступі до консульської допомоги США, перешкодити їхньому виїзду з росії та призвати громадян із подвійним громадянством на військову службу.

Якщо ви хочете залишити Росію, слід якнайскоріше зробити це самостійно. Посольство США має серйозні обмеження щодо надання допомоги громадянам США, і умови, включно з варіантами транспортування, можуть стати ще більш обмеженими,

– йдеться у повідомленні.

У посольстві також нагадали громадянам США, що у Росії не гарантується право на мирні зібрання та свободу слова, закликавши їх уникати "будь-яких політичних чи соціальних протестів".