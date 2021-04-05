Гроші з кишень українців: які судді задекларували захмарні статки

Наприкінці березня завершився період подання декларацій за 2020 рік. Минулі роки декларації дивували тим, як суддям та їхнім родичам за дуже скромні доходи вдавалось набувати чималі статки.

Однак тепер майже усі судді цілком офіційно мільйонери, бо їх зарплати у десятки раз перевищують середні по Україні. Детальніше – у відеоблозі.

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Їх отримують усі судді: і ті, які дійсно щодня чесно працюють, і ті, які взагалі нічого не роблять або замість ганебного звільнення пішли у почесну відставку. І все це на фоні щоденних повідомлень про тотальне недофінансування судової системи та брак коштів на марки та інтернет.

Гарантія незалежності суддів

Достойна суддівська винагорода є однією із важливих гарантій незалежності суддів. Погодьтесь, наївно сподіватись на чесність та незалежність судді, якщо у нього буде мізерна зарплата при величезних повноваженнях та корупційних спокусах.

Тому судова реформа передбачала істотне збільшення суддівських зарплат. Але була одна важлива передумова. Таку плату повинні були отримати ті судді, які:

підтвердили свою компетентність та доброчесність;

перемогли на чесному конкурсі. І це цілком правильно.

Однак завдяки Вищій кваліфкомісії та Вищій раді правосуддя суддями Верховного суду стало чимало недоброчесних. А кваліфікаційне оцінювання взагалі перетворилось на конвеєр, єдиним завданням якого було якомога швидше відбілити недоброчесних та підвищити їм зарплати.

Потім долучився Конституційний Суд, який визнав будь-які обмеження винагороди суддів неконституційними.

У 2021 році після введення карантину було обмеження на зарплати усім чиновникам, зокрема і суддям – не більше 47 тисяч на місяць. Це обмеження діяло 5 місяців, а потім його визнали неконституційним.

Отже, скільки ж заробили судді у 2020 році, враховуючи те, що 5 місяців вони отримували не понад 47 тисяч?

Скільки заробили судді

Почнемо з Конституційного Суду, який зараз часто на слуху та породив цілу конституційну кризу. Його голова Олександр Тупицький жалівся, що певний час сидів "на підсосі", тобто тільки на зарплаті. Так от, у 2020 році він отримав 3,7 мільйонів гривень винагороди.



Олександр Тупицький / Фото "Україна молода"

До речі, з кінця 2020 року його відсторонили Указом президента і його не пускають на роботу. Але це не заважає величезним щомісячним виплатам.

Зарплата суддів Верховного суду

За 3 місяці 2021 року Тупицький

Величезну зарплату мають і судді Верховного суду. Богдан Львов запам'ятався своїми годинниками – вартістю квартири. Він їх придбав, коли його доходи були дійсно доволі скромними.

За це і низку інших фактів Громадська рада доброчесності затвердила негативний висновок щодо нього. Але це не завадило йому виграти конкурс та стати заступником голови нового Верховного суду.



Богдан Львов / Фото "Цензор.нет"

Перше, що він зробив після цього – купив дружині новеньку Audi Q7 за 2,1 мільйона. Зрештою, може собі дозволити. За 2020 рік він заробив 3,8 мільйона гривень.

Зарплата Михайла Смоковича

Голова Касаційного адмінсуду Михайло Смокович теж мав висновок про його недоброчесність, але і він став суддею та одним з керівників Верховного суду.

У 2020 році задекларував майже 3,9 мільйона гривень суддівської винагороди, що у 35 разів перевищує середню по Україні.



Михайло Смокович / Фото "Цензор.нет"

Понад 2 мільйона – для Бабенка

Пам'ятаєте суддю Костянтина Бабенка, за яким рік тому поліцейські влаштували цілу погоню? Він добряче хильнув і сів за кермо свого елітного мерседеса.

Коли копи його таки догнали, то стверджував, що він не був за кермом, хоча це зафіксували на відео. І взагалі вимагав негайно його відпустити, бо він суддя, якого не можна затримати, навіть якщо когось вб’є.

Так от у 2020 році з наших податків цьому п'яничці у мантії сплатили понад 2 мільйона зарплати.

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Заробітки суддів нижчих інстанцій дещо менші, але теж вражають. Особливо якщо зважити на те, хто їх отримує. А ще мабуть бачили сюжет про те, як суддя з Житомирського апеляційного суду побила лікарку. Їй не сподобалось, що довелось довго чекати свою чергу.

Ця суддя у 2020 році отримала майже 1 800 000 гривень винагороди і ще 115 тисяч матеріальної допомоги. Цікаво, а яка зарплата у лікарки, яку вона побила?

Зарплата суддів першої інстанції

Тепер згадаємо суддів першої інстанції, які теж заробляють чимало. Наприклад, всім відомий голова Окружного адмінсуду міста Києва Павло Вовк за 2020 рік задекларував 2,8 мільйони гривень зарплати.

Не менш скандальний суддя Сергій Вовк з Печерського суду отримав не так багато, але теж непогано – 1 132 000 гривень.

Якщо ви думаєте, що такі великі заробітки лише у київських суддів, то помиляєтесь. Наприклад, суддя з невеличкого міста Самбір на Львівщині Василь Галин теж заробив 1 160 000.

Він відомий тим, що масово "відмазував" п'яних водіїв від покарання, зокрема і на підставі сфальсифікованих документів.

Ну добре, у працюючих суддів зараз дійсно велике навантаження. І хоча названі судді мають дуже сумнівну репутацію, але вони хоч справи розглядали. Проте є багато суддів, які отримують величезні виплати, але взагалі нічого не роблять.

Наприклад, відомий суддя Богдан Санін, який заборонив Майдан. Його вже давно мали звільнити, але завдяки Вищій раді правосуддя він зберіг посаду.



Богдан Санін / Фото "Громадське"

Однак у нього вже 5 років як закінчились повноваження. Весь цей час він фактично нічого не робить, але справно отримує зарплату. У 2020 році – 1 125 000 гривень.

Відомим є і Віктор Кицюк – це суддя Майдану з Печерського суду. Його 4 роки судили за винесення завідомо неправосудних рішень, а у кінці 2020 року у турборежимі виправдали.

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Він як і Санін без повноважень вже понад 6 років, але у 2020 році заробив просто так майже мільйон гривень. Але і це ще не все. Бо навіть після звільнення судді продовжують отримувати з бюджету величезні виплати. Ви навіть не уявляєте, наскільки величезні.

У квітні 2020 року у відставку пішла суддя Верховного суду Ірина Саприкіна, якій виповнилось 62 роки. За 3 місяці роботи їй заплатили понад 3 мільйони гривень.

Але найцікавіше – це її пенсія. За 9 місяців 2020 року вона отримала майже 2 470 000 гривень, тобто майже 275 000 гривень на місяць.

Середня пенсія в Україні – 3,5 тисячі. А це означає, що ця екссуддя отримує як 74 звичайні пенсіонери разом узяті. Ось така соціальна справедливість.

Водночас захмарні пенсії отримують навіть ті, яких звинувачували у хабарництві чи засудили за реальні злочини. Для прикладу, суддю Ківерцівського суду Волинської області Івана Підгорного ще 10 років тому спіймали на хабарі.



Іван Підгорний / Фото "Сили правди"

Після цього довго судили і навіть був вирок про 5 років тюрми. Але потім його скасували. Підгорний у кінці 2019 року поновився і одразу ж пішов у відставку. За 2020 рік він задекларував понад 1,7 мільйона доходу, з них – 819 тисяч пенсії, тобто приблизно 100 тисяч на місяць.

Понад 50 тисяч пенсії декларує інший цікавий суддя Віктор Волощук з Житомирщини. У лютому 2020 року його засудили до 4 років за смертельну ДТП у місті Олевську. Але замість звільнення суддя втік у відставку і тепер отримує чимале довічне утримання.

До речі, судді можуть йти на пенсію у досить, я б сказав, юному віці. На відпочинок 2 тижні тому пішов колишній голова Вищої ради правосуддя Андрій Овсієнко.

Йому лише 42 роки. А довічна пенсія понад 120 тисяч на місяць дозволить йому сповна насолодитись життям пенсіонера. Я ще раз наголошую, що судді мають отримувати високі зарплати. Але це, як мінімум, означає наше право на не менш високі вимоги до них.

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А головне – таку плату повинні отримувати лише доброчесні та компетентні судді, які спроможні забезпечити справжнє правосуддя.