Гроші за продану скульптуру Кунса Олена й Віктор Пінчуки передадуть на гуманітарну допомогу

Знакова скульптура Джефа Кунса Balloon Monkey (Magenta) – "Мавпа з повітряних куль (пурпурного кольору)", яку презентували Олена і Віктор Пінчуки, було продано на аукціоні Christie's.

Про це повідомили аукціонний дім у своєму Instagram та Фонд Віктора Пінчука.

"Скульптура Кунса Balloon Monkey (Magenta), представлена Віктором та Оленою Пінчуками, продана на аукціоні Christie's. Усі виручені кошти на суму близько 11,5 млн доларів будуть направлені на гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, для важкопоранених під час війни військових та цивільних громадян, які потребують термінового протезування, лікування та реабілітації для відновлення якості життя", – йдеться у повідомленні Фонду.

Організатор аукціону наголосив, що скульптура стала топлотом аукціону "ХХ/ХХI століття: Вечірні лондонські торги".

Про те, хто став покупцем твору мистецтва, не повідомляється.

Додамо, що інформацію про те, що Balloon Monkey (Magenta) буде виставлено на аукціон для збирання коштів на гуманітарну допомогу Україні, Віктор Пінчук і його дружина Олена повідомили 7 червня. Оцінна вартість предмета мистецтва становила від 6 млн до 10 млн фунтів стерлінгів, підсумкова ціна продажу в британській валюті склала 10,136 млн.

Після нападу Росії на Україну 24 лютого 2022 року Віктор і Олена Пінчуки через свої фонди та інші структури надали гуманітарну допомогу і допомогу ЗСУ станом на сьогодні на суму понад 35 млн доларів, повідомляють у пресслужбі. Також Фонд передав медичні аптечки для порятунку військових і мирних мешканців, поранених унаслідок обстрілів та вибухів, броньовані машини швидкої допомоги, здійснена підтримка 40 лікарень й інші види гуманітарної допомоги.

"Кошти також було зібрано через Ukraine Relief Fund – ініціативу, створену Віктором і Оленою Пінчуками та Фондом Віктора Пінчука, разом з Еріком і Венді Шмідтами та Schmidt Futures, Робертом Ф. Смітом і Vista Equity Partners, Minderoo Foundation (засновниками Ендрю та Ніколо), а також Біллом Фордом і General Atlantic Foundation", – додається у повідомленні Фонду.