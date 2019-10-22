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      Гроші від Євросоюзу: в уряді розповіли чи отримає Україна фінансову допомогу від ЄС

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      Україна може отримати транш від ЄС
      Україна може отримати транш від ЄС / ru-trade.info

      Україна може отримати другий транш макрофінансової допомоги від Європейського Союзу до кінця 2019 року. Але є ряд умов.

      Серед умов для отримання траншу від ЄС: прийняття законодавства про фінансовий моніторинг і перебування у програмі МВФ. 

      Важливо: МВФ готує для України нову програму: що вона передбачає

      За словами Оксани Маркарової, законопроєкт про прозорі правила фінансового моніторингу вже розроблений і відпрацьовується у комітетах Верховної Ради.

      У нас є відкрита можливість до кінця року цей транш отримати,
      – запевнила очільниця міністерства.

      До теми: Коли чекати долар по 30: прогноз МВФ щодо курсу валют в Україні на 5 років

      До речі, 18 жовтня Верховна Рада ухвалила проєкт закону про державний бюджет на 2020 рік у першому читанні. Що він передбачає – читайте за посиланням. За кілька тижнів до Києва прибуде місія Міжнародного валютного фонду для того, щоб вивчити бюджет України на 2020 рік.


      Мінімальна зарплата зросте на 550 гривень / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Гроші Оксана Маркарова Фінанси Євросоюз Міністерство фінансів України Транш МВФ МВФ
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