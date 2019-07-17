Гройсман анонсував збільшення мінімальної зарплатні
Глава Кабміну Володимир Гройсман зазначив, що уряд може підвищити мінімальну заробітну плату на 5 тисяч 500 гривень, але дуже важливо зважати на реальний стан економіки.
На засіданні уряду 17 липня Гройсман сказав, що у наступному році середня зарплатня по Україні складатиме 620 доларів (16 тисяч 120 гривень).
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Гройсман наголосив, що є інший варіант розвитку подій, коли включать друкарський станок і почнуть розганяти інфляцію та робити разові подачки. Це призведе до дефолту або фінансової кризи.
Відзначимо, що наразі Кабмін не ухвалював ніяких рішень щодо збільшення мінімальної зарплати з 2020 року. Мінімальна зарплатня зараз становить 4 тисячі 174 гривні.
Що таке інфляція?Інфляція – обесцінення національної валюти, що супроводжується збільшенням кількості паперових грошей та підвищенням цін. Надмірне друкування грошей може призвести до збільшення інфляції.
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