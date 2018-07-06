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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Гройсман розповів про хід перемовин з МВФ

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Володимир Гройсман
Володимир Гройсман / 24 Канал

Уряд України все ще продовжує переговори з Міжнародним валютним фондом щодо виконання зобов'язання зрівняти ціну на газ для населення з більш високою ціною на газ для промисловості.

Про це повідомляє "Інтрефакс-Україна" з посиланням на слов прем'єра.

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Зараз працюємо з МВФ, з нашими партнерами, і обговорюємо можливі підходи, щоб врегулювати ці питання. Як тільки у мене буде інформація про те, чого нам вдалося досягти, я обов'язково про це скажу,
– заявив прем'єр.

Він заявив, що не хоче піднімати ніяких цін в Україні взагалі і хотів би їх зниження, однак повинен враховувати такі фактори, як необхідність здійснювати бюджетні виплати, обслуговувати зовнішні борги і розвивати економіку.

Він також наголосив на важливості підтримки зовнішніх партнерів.

Нагадаємо, у Міжнародному валютному фонді відкинули вже щонайменше 8 варіантів компромісів щодо підвищення ціни на газ для населення, які уряд України запропонував фонду за останній рік.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Гройсман МВФ Тарифи Транш МВФ
Джерело: 24 Канал
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