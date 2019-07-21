Гройсман відреагував на результати виборів та розповів про плани на майбутнє

За даними національного екзит-полу станом на 18:00, "Українську стратегію Гройсмана" підтримали 2,2% українців. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подякував виборцям, які підтримали партію і запевнив, що вона продовжить боротьбу за український успіх.

Кожен українець сьогодні міг зробити свій власний вибір з великою надією на українське майбутнє, підкреслив глава уряду.

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Ми лише сподіваємося, що усі мрії українців здійсняться. Наша команда продовжить свою боротьбу за благополуччя і мир у нашій країні. Хочемо запевнити, що у майбутньому ми будемо все робити для того, щоб Україна була сильною, розвинутою і успішною,

– пообіцяв Володимир Гройсман.

До слова, прем'єр іде у відставку після парламентських виборів. У "Слузі народу", яка, згідно з даними екзит-полу, перемогла на парламентських виборах, розглядають декілька кандидатур на посаду нового глави уряду.



Партії, які проходять до Ради за даними національного екзит-полу / інфографіка 24 каналу