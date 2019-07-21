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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Гройсман відреагував на результати виборів та розповів про плани на майбутнє

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      Володимир Гройсман розповів, чим займатиметься після виборів
      Володимир Гройсман розповів, чим займатиметься після виборів / censor.net.ua

      За даними національного екзит-полу станом на 18:00, "Українську стратегію Гройсмана" підтримали 2,2% українців. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман подякував виборцям, які підтримали партію і запевнив, що вона продовжить боротьбу за український успіх.

      Кожен українець сьогодні міг зробити свій власний вибір з великою надією на українське майбутнє, підкреслив глава уряду.

      Цікаво: Екзит-пол на парламентських виборах України-2019: відомі результати голосування

      Ми лише сподіваємося, що усі мрії українців здійсняться. Наша команда продовжить свою боротьбу за благополуччя і мир у нашій країні. Хочемо запевнити, що у майбутньому ми будемо все робити для того, щоб Україна була сильною, розвинутою і успішною,
      – пообіцяв Володимир Гройсман.

      До слова, прем'єр іде у відставку після парламентських виборів. У "Слузі народу", яка, згідно з даними екзит-полу, перемогла на парламентських виборах, розглядають декілька кандидатур на посаду нового глави уряду.

      Екзит-пол, парламентські вибори, результати
      Партії, які проходять до Ради за даними національного екзит-полу / інфографіка 24 каналу

      blog_ava
      Офіційні результати парламентських виборів 2019: ЦВК порахувала 87 відсотків голосів
      22 липня
      131014
      Теги: Новини України Парламентські вибори 2019 Новини політики Кабінет Міністрів України Партія Українська стратегія Володимир Гройсман
      Джерело: 24 канал
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