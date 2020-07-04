Синоптики прогнозують у Києві та області грозу, яка затягнеться до кінця доби 4 липня. ДСНС оголосило 1 рівень небезпеки.

У столиці очікують погіршення погодних умов, повідомляють на сайті ДСНС.

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По Києву та області з утриманням до кінця доби 4 липня очікують грози,

– йдеться у повідомленні.

У Київщині та в самій столиці оголосили 1 рівень небезпеки.

До слова, синоптикиня Наталка Діденко зазначала, що 4 липня у Києві пройдуть дощі. Водночас буде тепло – +28...+30 градусів.

Погода на решті територій України

За даними Укргідрометцентру, грози очікують також у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях.

також у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях. Подекуди можливі град та шквали . Вітер розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.

. Вітер розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду. Залежно від регіону температура коливатиметься від +23 до +38 градусів.

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Що робити у випадку сильного вітру

щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу