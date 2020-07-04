На Київ та область суне затяжна гроза
Синоптики прогнозують у Києві та області грозу, яка затягнеться до кінця доби 4 липня. ДСНС оголосило 1 рівень небезпеки.
У столиці очікують погіршення погодних умов, повідомляють на сайті ДСНС.
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По Києву та області з утриманням до кінця доби 4 липня очікують грози,
– йдеться у повідомленні.
У Київщині та в самій столиці оголосили 1 рівень небезпеки.
До слова, синоптикиня Наталка Діденко зазначала, що 4 липня у Києві пройдуть дощі. Водночас буде тепло – +28...+30 градусів.
Погода на решті територій України
- За даними Укргідрометцентру, грози очікують також у західних, північних, Вінницькій та Одеській областях.
- Подекуди можливі град та шквали. Вітер розганятиметься до 15 – 20 метрів за секунду.
- Залежно від регіону температура коливатиметься від +23 до +38 градусів.
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Що робити у випадку сильного вітру
- щільно закрити усі вікна будинків, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Що не можна робити під час грози / Інфографіка 24 каналу