У Києві почалася сильна гроза: яка ситуація зараз – фото й відео
У Києві близько 17 години 17 вересня почалася гроза, яка, за очікуваннями, триватиме до кінця доби. Поряд з грозою очікуються сильні пориви вітру, швидкість якого подекуди досягатиме 24 метрів за секунду.
Про те, яка зараз ситуація з грозами в Києві, розповідає 24 канал.
Зверніть увагу Дощі і пориви вітру: де в Україні вдарить негода
Укргідрометцентр ще раніше попереджав, що гроза може розпочатися з 16 години 17 вересня й триватиме до кінця доби. У цей час здійметься потужний вітер зі швидкістю 15 – 24 метри за секунду.
Столична гроза отримала І рівень небезпечності – жовтий. Через це на місцях можливих підтоплень працюють комунальники, повідомили в Київській міській раді. Ліквідовувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів.
Опади почалися близько 17 години 17 вересня. Через годину після початку негода трохи вщухла й ненадовго вийшло сонце. Втім надалі опади знову мають підсилитися.
Початок грози в Києві: дивіться відео
Негода накрила Київ: дивіться відео
Київ 17 вересня накрила негода / Фото 24 каналу