У Києві близько 17 години 17 вересня почалася гроза, яка, за очікуваннями, триватиме до кінця доби. Поряд з грозою очікуються сильні пориви вітру, швидкість якого подекуди досягатиме 24 метрів за секунду.

Про те, яка зараз ситуація з грозами в Києві, розповідає 24 канал.

Зверніть увагу Дощі і пориви вітру: де в Україні вдарить негода

Укргідрометцентр ще раніше попереджав, що гроза може розпочатися з 16 години 17 вересня й триватиме до кінця доби. У цей час здійметься потужний вітер зі швидкістю 15 – 24 метри за секунду.

Столична гроза отримала І рівень небезпечності – жовтий. Через це на місцях можливих підтоплень працюють комунальники, повідомили в Київській міській раді. Ліквідовувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів.

Опади почалися близько 17 години 17 вересня. Через годину після початку негода трохи вщухла й ненадовго вийшло сонце. Втім надалі опади знову мають підсилитися.

Початок грози в Києві: дивіться відео

Негода накрила Київ: дивіться відео



Київ 17 вересня накрила негода / Фото 24 каналу