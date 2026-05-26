Суне негода: у низці областей України прогнозують грози та сильні пориви вітру
Вдень 27 травня на Україну суне негода. Очікуються сильні пориви вітру.
Про це із посиланням на Укргідрометцентр повідомляє ДСНС України.
У яких регіонах чекати негоду?
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов 27 травня. По всій території України очікуються сильні пориви вітру зі швидкістю 15 – 20 метрів на секунду.
Крім того, у частині областей прогнозують грози, через це оголошено І рівень небезпеки – жовтий. Нестійка погода очікується у західних, центральних та південних регіонах України.
Зокрема, грози прогнозують у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також негода зачепить Вінницьку, Черкаську, Полтавську, Кіровоградську й Дніпропетровську області. На півдні країни попередження стосується Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей.
Попри прогнозовані опади у деяких регіонах, у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Закарпатській та Івано-Франківській областях зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки,
– ідеться у повідомленні ДСНС.
Якою буде погода 27 травня?
Температура повітря в Україні в середу залишатиметься відносно високою. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 11 до 16 градусів тепла, тоді як удень – +18…+23, а на Закарпатті та півдні країни повітря прогріється до +23…+28 градусів. Водночас у більшості областей прогнозують короткочасні дощі.
Вітер загалом переважатиме західного та північно-західного напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів на секунду.