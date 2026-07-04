Літні грози та локальні дощі: як часто будуть опади наступного тижня

Новий тиждень принесе в Україну локальні короткочасні дощі. Опади очікуються в різних регіонах майже щодня, тоді як температура повітря істотно не змінюватиметься.

Про це представник Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів у коментарі для "РБК-Україна".

Дивіться також Грозові дощі та шквали насуваються після спеки: який прогноз погоди на вихідні

Де чекати опади наступного тижня?

Атмосферний фронт із західної Європи приніс в українські регіони комфортну температуру повітря після спеки. Однак разом із тим надходитимуть й опади.

Іван Семиліт повідомив, що у понеділок, 6 липня, короткочасні грозові дощі накриють західні, північні та північно-східні регіони. На решті території країни переважатиме суха погода.

Наступні два дні загалом триматиметься дощова погода. Так, у середу, 8 липня, короткочасні дощі з грозами можливі в більшості областей, за винятком південного сходу.

У другій половині тижня, з 9 до 13 липня, синоптики знову прогнозують подекуди короткочасні дощі та грози.

Дощі будуть більш такі, короткочасні. Звичайного літнього характеру. Тобто це коли вони – більш локалізовані. В одному районі міста може йти дощ, а в іншому його не буде,

– зазначив Семиліт.

Щодо температури повітря, то протягом наступного тижня вона суттєво не коливатиметься. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть +11…+18 градусів, а в денні години вони сягатимуть +21…+28 градусів. Лише 8 липня на південному сході країни повітря місцями прогріється до +31 градуса.

Нагадаємо, на вихідні синоптик Ігор Кібальчич прогнозував похолодання, дощі, грози та шквали. У західних областях 5 липня очікується вітер швидкістю 17 – 22 метри за секунду. А ось на півдні та в Криму можлива малохмарна погода без опадів.