У 7 областях оголосили штормове попередження: де і коли буде негода

Негода не полишає територію України, через що частину областей попередили про серйозні небезпечні метеорологічні явища у вигляді грози, які будуть невдовзі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У яких областях буде негода?

У низці областей 24 травня очікується погіршення погодних умов синоптики прогнозують грози, місцями град і шквали вітру швидкістю від 15 до 20 метрів за секунду, через що оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Зокрема, небезпека стосується Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей та Криму. Через негоду можливі аварії на підстанціях, пошкодження ліній електропередач та інше.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних підприємств,

– ідеться у повідомленні.



Негода в Україні 24 травня 2026 року / Карта Укргідрометцентру

Зауважимо, що у деяких областях, зокрема Харківській та Запорізькій, подібні умови утримаються й до кінця доби 23 травня. Негода також призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Якою буде погода невдовзі?

Найближчими днями у низці областей через активізацію атмосферного фронту пройдуть грозові дощі, град та серйозні шквали. Натомість у деяких регіонах погода буде стабільною через поле підвищеного атмосферного тиску.

Загалом впродовж найближчих днів погода в Україні залишатиметься нестабільною. Водночас винятком стануть більшість західних областей, а також деякі центральні регіони. Водночас змінюватимуться температурні показники.

Синоптики прогнозують незначне похолодання в Україні через надходження прохолодного повітря з Балтики, яке супроводжуватиметься усіма умовами, які згадали вище, зокрема короткочасними дощами, а також грозами.