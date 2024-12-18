Саміт СНД стане політичним провалом для Путіна

Путін 25 – 26 грудня збирає неформальний саміт глав СНД, що стало для нього своєрідним майданчиком для формального виходу з міжнародної ізоляції та імітацією російського регіонального лідерства. Однак, попри увесь пафос і офіціоз, хаотичні спроби Росії нав'язувати власну волю іншим країнам з так званого "пострадянського простору", майбутня зустріч обіцяє стати черговим політичним провалом.

Як партнери Росії дистанціюються від неї

Від союзницьких відносин з Росією відмовляють навіть традиційні партнери, які відчувають усю токсичність країни-агресора. Далі читайте в ексклюзивній колонці для сайту 24 Каналу.

До теми Саміт СНД показав, як Росія втрачає позиції

По-перше, попередньо свою позицію окреслили у Вірменії. Прем'єр Нікол Пашинян чітко дав зрозуміти, що Єреван не розглядає жодних варіантів повернення чи відновлення власної участі в ОДКБ.

Подібний "дипломатичний ляпас" Кремль отримав на фоні чітких політичних сигналів з боку президента Франції Еммануеля Макрона та офіційних осіб французького політичного істеблішменту: Вірменія стає для Парижу пріоритетним напрямком.

Який висновок необхідно зробити? Вірменія відмовляється від зрадницьких "безпекових гарантій" Москви та демонструє намір вибудовувати нову безпекову архітектуру з Францією. Спроби Росії витіснити Францію з її традиційних сфер впливу в Африці призвели до того, що Париж витісняє інтереси Кремля на Кавказі.

По-друге, інший традиційний партнер – Казахстан – ставить за мету дистанціюватись від Росії, щоб не потрапляти під санкційний тиск. Ключовий виробник урану, місцева кампанія "Казатопром", яка мала спільні активи з російським "Росатом" на 6 з 14 родовищ, зробила кардинальний розворот. Казахи віддали пріоритет стратегічній співпраці з КНР. Частки "Росатом" у проєктах були вимушено продані компанії SNURDC Astana Mining Company Limited, за якою стоять китайські інвестори.

Користуючись нагодою, Китай успішно витісняє Росію з Центральної Азії, поки Франція міняє розподіл сферу впливу на Кавказі.

Саміт СНД – мертвий проєкт

У подібній ситуації майбутній саміт глав СНД – це формальний протокольний захід, який Росія збирає в надії збереження власних імперіалістичних амбіцій.

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На практиці ж зустріч не матиме під собою жодного практичного значення. Постійні партнери Росії поступово відвертаються від Кремля через різні причини, а інші геополітичні гравці лише використовують вказаний шанс.

Країни СНД не поділяють позицію Росії щодо окупації українських територій і останні декларації щодо визнання чотирьох областей України російськими територіями. Саме тому вони шукають виходу з-під російського впливу. Навіть єдиний традиційний союзник Кремля в регіоні Алєксандр Лукашенко потрапляє в дедалі складнішу ситуацію та ізоляцію через неадекватні імперіалістичні амбіції Кремля.

Саміт СНД став рудиментом попередньої епохи та "мертвим" проєктом, таким як ОДКБ чи інші об'єднання на чолі Росії.