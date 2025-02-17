Знатимуть про ворога все: група "Гюрза" ГУР МО отримала партію дронів від "Української команди"

Волонтерський штаб "Українська команда" передав партію FPV-дронів розвідникам з групи "Гюрза" на Запорізький напрямок.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці "Української команди", інформує 24 Канал.

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Передали чергову партію дронів групі "Гюрза" підрозділу "Кракен" ГУР МО. Ці хлопці завжди там, де найбільш гаряче. Вони брали участь у звільненні Київщини та Харківщини, захищали Бахмут і Часів Яр,

– мовиться у повідомленні.

Сьогодні бійці групи "Гюрза" б’ють ворога на Запорізькому напрямку, зазначають в "Українській команді".

"Українська команда" передала партію FPV-дронів розвідникам: дивіться відео

"Впевнений, що завдяки нашим дронам розвідники "Гюрзи" знатимуть про ворога все. І зможуть нищити окупантів ще ефективніше", – сказав під час передачі дронів керівник "Української команди" Артур Палатний.

Раніше повідомлялося, що "Українська команда" передала великі партії дронів підрозділу ССО "Рейнджер" на Курський напрямок та 72 бригаді імені Чорних Запорожців.

Також повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення "Українська команда" відправила на передову понад 80 тисяч індивідуальних зігрівальних наборів. Це – майже 20 бригад.

