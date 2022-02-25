Група хакерів Anonymous зламала сайт Міноборони Росії: злили базу даних
25 лютого 2022 , 22:27Читать новость на русском
Джерело:Anonymous TV
Група хакерів Anonymous успішно зламала сайт Міністерства оборони Росії . Також вони злили базу даних.
У ній містяться номери телефонів, email-пошти та імена працівників російського міністерства.
Напередодні Хакерське угруповання Anonymous офіційно оголосило Росії кібервійну
Що відомо про Anonymous
Це децентралізована група активістів та хактивістів, їхньою метою є вільний та доступний інтернет. Ця група відома організацією DDoS-атак, зломом сайтів урядів та платіжних систем.
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