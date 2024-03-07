Метінвест впровадить в Україні досвід США по роботі з ветеранами

Минулого тижня керівники всіх виробничих активів і керівної компанії Групи Метінвест взяли участь у навчальному турі в США із вивчення провідних світових практик по роботі з ветеранами війни.

Метою туру є подальше використання набутого досвіду в розвитку екосистеми компанії по роботі з колишніми військовими. Під час туру відбулося багато зустрічей як із представниками приватного бізнесу, так і державного та недержавного секторів Сполучених Штатів.

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Вибір США як країни для проведення туру зумовлений багаторічною практикою впровадження ветеранських політик на всіх рівнях. Програму розроблено разом з America's Warrior Partnership.

Від початку повномасштабного вторгнення до лав Сил оборони України мобілізовано понад 9000 співробітників Групи Метінвест. Понад 500 ветеранів вже повернулися з війни та стали до роботи. Також Група залучає нових співробітників – ветеранів ЗСУ, що раніше не працювали в компанії.

Тому побудова ветеранської екосистеми в компанії, впровадження найкращих світових практик роботи з колишніми військовими, адаптація ветеранів до мирного життя є головним завданням кожного керівника Метінвест.

У межах тижневого туру топменеджери компанії провели низку зустрічей із представниками великих американських компаній, ветеранських об’єднань, громадського сектору, які раніше здебільшого були військовими. Познайомилися з ініціативою "Герої створюють Америку", дізналися про державно-приватне партнерство для подолання дефіциту кваліфікованих кадрів та програму для сімей ветеранів, вивчали практики JP Morgan з інклюзивності під час працевлаштування ветеранів.

Особливою подією для учасників туру стало відвідування сучасного ком’юніті-центру для ветеранів та вивчення досвіду роботи з колишніми військовими в компаніях Walmart, CVS Health, Wells Fargo, Peraton, Northrop Grumman. На завершення навчання керівники Метінвесту зустрілися з Томасом Боуманом, CEO TGB Strategies Inc., колишнім заступником секретаря Міністерства у справах ветеранів США, та вивчили підходи до психологічного та ментального відновлення ветеранів від громадських організацій Avalon Action Alliance та Cohen Veterans Network.

Проведені зустрічі засвідчили, що екосистема роботи Метінвесту з колишніми військовими в основних аспектах вже подібна до американських практик, які ґрунтуються на принципах відповідальності, пріоритетності, системності та справедливості. А до програм залучаються партнери на всіх рівнях – від державного й муніципального секторів до бізнесу та громадських організацій. Серед найбільших напрямів роботи – фізична та психологічна реабілітація, ментальне здоров’я та професійне навчання.

Основними особливостями американської системи є створення спільнот для ветеранів та інтеграція до мирного життя не лише самих колишніх військових, але і їхніх родин. А також фокус на перенавчанні: понад 60% американських військових опановують нову професію після закінчення служби.

"Це був дуже напружений навчальний тур, але вкрай корисний для кожного керівника Метінвесту. Залучення провідних промовців із державного та громадського секторів США, що працюють із ветеранами, дало змогу під іншим кутом поглянути на довготривалі потреби та завдання бізнесу з погляду інтеграції ветеранів до цивільного життя та колективів. Глибше зрозуміти їхні потреби та форми самоорганізації. З цим досвідом ми зможемо не лише запустити наступний етап, який охопить навчання ще однієї ланки керівників, але й вдосконалити наші ветеранські програми з більшим акцентом на перенавчання та адаптацію до мирного життя саме родин ветеранів. Ба більше, ми маємо створити всередині компанії екосистему, спрямовану на об’єднання, а не розмежування колективу. Систему, в якій поруч будуть працювати герої, що повертаються з фронту, та герої виробництва, які весь час продовжували працювати попри ракетні обстріли й загрозу життю заради збереження підприємств, економіки України та підтримки ЗСУ", – відзначила директорка зі сталого розвитку і взаємодії з персоналом Метінвесту Тетяна Петрук.

Наостанок топменеджери Метінвесту провели підсумкову сесію, на якій спланували подальший розвиток ветеранської екосистеми компанії.

Нагадаємо, раніше Група Метінвест увійшла до переліку найкращих роботодавців України та була відзначена в номінації "Робота для Героїв" за версією oboz.ua. Видання зауважило, що вже зараз великий бізнес має думати не тільки про те, як допомогти мобілізованим співробітникам, але й про те, як створити для них умови комфортного повернення до звичного місця роботи або перенавчання в межах компанії. Перекваліфікація, створення ветеранських спільнот, підготовка колективів до повернення демобілізованих співробітників, а також турбота про ветеранів та умови їхнього повернення до роботи стали основними критеріями для визнання Метінвесту переможцем у номінації "Робота для Героїв".