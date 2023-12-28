Група Нафтогаз повністю завершила інтеграцію облгазів

Посилення енергетичної стабільності країни – завдання, яке поставив Президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення. Протягом 2023 року Нафтогаз повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів.

Про це розповів очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов. Як і планували, ми успішно завершили інтеграцію обл- і міськгазів до Групи Нафтогаз.

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Це велика відповідальність, оскільки разом з цим значно зросла кількість наших клієнтів. Однак це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним. Дякую всім, хто працює для забезпечення наших міст і сіл газом,

– зазначив очільник Нафтогазу Олексій Чернишов.

За його словами, операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість державі не лише забезпечити безперебійне газопостачання, а й покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень.



Голова Правління Групи Нафтогаз також зазначив, що за попередніми розрахунками, у наступному році відрахування до державного бюджету операторами ГРМ складуть понад 5 мільярдів гривень.



"Це не лише збереження 50 тисяч робочих місць і мільярдів відрахувань, які наповнюватимуть державну казну. Це і можливість якісного контролю забезпечення газопостачанням, і новий зручний сервіс для майже 10 мільйонів абонентів у вигляді однієї зрозумілої платіжки", – підсумував Олексій Чернишов.