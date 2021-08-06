Грузія відмовила Росії у відновленні дипломатичних відносин

У Москві заявили, що готові до відновлення дипломатичних відносин з Тбілісі. Втім, через російську агресію Грузія такої можливості не розглядає.

Позицію Росії щодо цього питання висловив представник тамтешнього МЗС Олександр Бікантов. Йому вже відповіли у грузинському МЗС.

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Висловлювання Бікантова у відомстві назвали черговою спробою дезінформації. Мовляв, він просуває пропагандистський наратив про так звану "нову реальність та війну 2008 року". При чому, робить це напередодні 13 роковин повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії.

У грузинському міністерстві наголосили, що ніякої паралельної реальності не існує. Адже увесь світ та міжнародне право єдині щодо питання російської агресії, процесу окупації та фактичної анексії.

Грузини звернули увагу на позицію ЄСПЛ

Також в МЗС Грузії зазначили, що у 2021 році Європейський суд з прав людини встановив юридичний факт того, що Росія як держава-окупант несе пряму відповідальність за грубі порушення прав людини під час війни та у період після окупації.

Водночас цей суд звинувачує Москву в проведенні етнічних чисток та недотриманні угоди про припинення вогню, досягнутого у серпні 2008 року за посередництва Євросоюзу.

Що відомо про російсько-грузинську війну:

Все почалося з того, що 7 серпня 2008 року російські регулярні війська вторглися у Грузію. Вони перетнули кордон країни через Рокський тунель.

Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових грузинська армія увійшла до Цхінвалі і почали там спецоперацію.

Варто зауважити, що росіяни незаконно вторглися до Грузії. Це сталося щонайменше на 19 – 20 годин раніше, ніж почалася грузинська операція.

При цьому, офіційно Москва стверджує, що її військові нібито зайшли в Грузію лише 8 серпня. Тобто вже після почакту операції в Цхінвальському регіоні.

Грузія припинила дипломатичні відносини з Росією 29 серпня 2008 року, після того, як Москва визнала незалежність Абхазії і Південної Осетії.