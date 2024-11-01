У Грузії заявили, що не плануюють відкликати закон "Про прозорість іноземного впливу". Саме це було однією з вимог для відновлення руху до ЄС.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на грузинський "Перший канал". Відповідну заяву зробив виконавчий секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе.

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Влада Грузії не планує відкликати закон

Журналісти запитали, чи планує "Грузинська мрія" відкликати закон "Про прозорість іноземного впливу" –більш відомий як закон "закон про іноагентів".

Ні. Ви не зрадієте, але ми не відкликатимемо його,

– відповів Мамука Мдінарадзе.

За його словами, якби не було цього закону, "на проспекті Руставелі зараз стояли б десятки тисяч людей".

По-перше, правильно – грузинський закон, а не російський, як ви його все називаєте. А по-друге, дамо спокій російське чи грузинське, вони називають усе національне і грузинське — російським. Багато політиків у Європі теж так чинять, якщо бачать щось традиційне, консервативне. Це такий тренд, коли консервативне та традиційне називають російським,

– заявив Мдінарадзе.

Він додав, що і закон "про іноагентів", і закон про заборону так званої "ЛГБТ-пропаганди" нібито були легітимізовані більшістю грузинського народу.

До слова, раніше стало відомо, що президентку Грузії Саломе Зурабішвілі викликала на допит прокуратура у межах розслідування щодо ймовірних фальсифікацій на парламентських виборах. Грузинська очільниця відмовилася йти до прокурорів.