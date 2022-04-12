У Грузії вже готові їхати в Україну, але хочуть вибачень за "образи" через російську контрабанду

У Тбілісі вже не такі категоричні щодо поїздок в Україну, як раніше. Там пояснили, за яких умов можливий візит парламенської делегації до Києва.

На цю тему висловився Мамука Мдінарадзе, виконавчий секретар правлячої партії "Грузинська мрія". Він розповів, наскільки реальною є поїздка спікера Папушвілі до України.

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Якою є позиція офіційного Тбілісі

Мдінарадзе наголосив, що голова парламенту Грузії готовий очолити делегацію, яка вирушить з офіційним візитом до України. За його словами, це можливо, якщо у Тбілісі "об'єктивно переконаються й отримають реальну відповідь на образи" (мовиться про звинувачення у допомозі Росії – 24 канал) або ж "отримають хоча б одне слово, взяте назад із цих образ".

Виконавчий секретар політсили запевнив, що у парламентській більшості є люди, які готові вирушити до Києва "хоч сьогодні, завтра, або коли це буде необхідно". А от щодо візиту голови парламенту, за словами Мдінарадзе, "це має додаткове політичне навантаження"

Про які "образи" говорять у Грузії

Раніше спікер українського парламенту Стефанчук запропонував своєму грузинському колезі відвідати Бучу та Ірпінь. Втім, Шалва Папушвілі тоді відмовився й назвав запрошення "недоречним". Все це відбулося на тлі звинувачення у бік Грузії, які пролунали у заяві Головного управління розвідки.

За інформацією ГУР, Росія налагоджує контрабандні канали для постачання товарів зі санкційного списку через територію Грузію.

Папушвілі пояснив свою позицію у фейсбуці. Він підкреслив, що Грузія, на жаль, знайома зі звірствами, до яких вдається російські військові, й вимагатиме, аби вони були покарані.

Втім, наголошував політик, про візит до Києва не може мовитися, поки "окремі представники українського уряду повністю не усвідомлять потужну підтримку", яку, як він вважає, Грузія надає Україні.

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