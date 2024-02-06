У Грузії виявили вибухівку "для терактів": посольство України відреагувало

Служба державної безпеки Грузії заявила, що затримала вантаж з 6 вибуховими пристроями, які буцімто везли з Одеси до Воронежа. В посольстві України в Грузії вже відреагували на інцидент.

Офіційна заява дипвідомства опублікована у пресслужбі. У ній мовиться, що закликали не політизувати справу, а також висловили готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронцями, передає 24 Канал.

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Що заявили у посольстві

У посольстві заявили, що перевіряють інформацію, яку оприлюднила на брифінгу Служба державної безпеки Грузії. У дипвідомстві наголосили, що з'ясовують усі обставини цього інциденту, а також те, чи дійсно до цього могли бути причетні громадяни України.

Разом з тим, посольство заявило про готовність до співпраці та закликало утримуватися від політизації цього інциденту.

Посольство розраховує, що Грузинська сторона утримуватиметься від політизації цієї справи. Висловлюємо зацікавленість та готовність до конструктивної взаємодії з правоохоронними та іншими компетентними органами Грузії з метою об'єктивного, неупередженого та всебічного з'ясування усіх обставин справи, а також встановлення реальних її організаторів,

– мовиться в офіційній заяві.

Служба держбезпеки заявила про виявлення вибухівки

Служба державної безпеки Грузії 5 лютого заявила, що затримала вантаж з 6 вибуховими пристроями. Його буцімто везли з Одеси до російського Воронежа "для здійснення терактів". У відомстві також опублікували відео, як буцімто вибухівку складають в автомобіль.

Грузинська спецслужба стверджувала, мовляв, мінівен перевіз вибухівку з Одеси через Румунію, Болгарію та Туреччину. У Грузії автівка опинилася 19 січня. Там нібито вибухівку розділили: 3 вибухові пристрої нібито спробували вивезти до Воронежа, а 3 – залишили у Грузії. Спецслужба заявила, що до цього інциденту нібито причетні 7 громадян Грузії, 3 громадян України та 2 громадяни Вірменії.

Організатором цього інциденту у грузинській спецслужбі називають громадянина України – Андрія Шарашидзе, який родом з Батумі. До слова, в управлінні Служби безпеки України в Одеській області в коментарі hromadske заявили, що не мають інформації про цей інцидент, адже дізналися про все з публікацій у ЗМІ.