Правоохоронці виявили проведення музичного заходу на баржі, яка рухалася Дніпром у бік Київського водосховища. За фактом події порушено кримінальні провадження.

Про це повідомив у соціальній мережі фейсбук голова поліції Київської області Київщини Андрій Нєбитов.

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Він повідомив, що підприємці орендували звичайну баржу, яку переобладнали, встановили аудіоапаратуру і світлове обладнання. А тоді анонсували в столиці України розважальний захід на воді.

Ціна розваги від 2,500 гривень. Далі, в Києві "завантажили" (інакше не скажу, бо це баржа) понад 300 людей і вирушили у напрямку Київського водосховища,

– повідомив Андрій Нєбитов.

Дивіться відео з вечірки на баржі:

Він зазначив, що поліція Київської області надасть відповідну юридичну оцінку тим подіям, які трапилися. Зараз порушено кримінальне провадження за 5 статтями Кримінального кодексу України. Баржа, буксир, меблі і обладнання вилучені. Організатори будуть обов’язково притягнуті до відповідальності.

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"А щодо учасників, які заплатили 2,5 тисячі гривень й не розуміли, наскільки вони ризикували власним життям і здоров’ям. І це не тільки бути зараженим коронавірусом, а й велика загроза піти на дно разом з цим сухогрузом. Адже він не придатний до перевезення людей. І, звісно, ніяких елементарних заходів безпеки там не було", – додав Нєбитов.