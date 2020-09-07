Нещодавно в одному з мікрорайонів Києва просто на очах у численних свідків невідомі спробували викрасти чоловіка. Згодом правоохоронці оголосили у столиці план "Перехоплення", проте через декілька днів вони повідомили, що вся ця історія була інсценуванням, тобто постановкою.

Про те, чи можна було проводити таку імітацію на очах у багатьох людей та наскільки адекватно діяли правоохоронці, в ефірі 24 каналу розповів експерт з проведення спецоперацій правоохоронними органами, полковник міліції у відставці – Валерій Кур.

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Чи діяли правоохоронці професійно

За словами експерта, такі операції є нормальними та вони входять в обов'язок співробітників дуже високого рівня, тобто працівників підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю чи головного управління. Однак відповідну операцію не можуть проводити рядові, навіть якщо вони є оперативними співробітниками. Так заведено в усіх країнах світу.

Загалом категорично заборонено, зокрема керівниками, влаштовувати так звані маски-шоу. Якщо уявити, що в цей час хтось з оточення був би озброєним, є ймовірність, що він розстріляв би співробітників, що проводили спецоперацію,

– наголосив Кур.

"Насправді невідомо, чи цей умовно підставний кілер є офіцером під прикриттям, чи звичайним завербованим агентом. Тобто тут виникає багато сумнівів, адже в Україні вже були замовні убивства, які потім виявлялися зімітованими. Зокрема, за участі високопосадових співробітників поліції і головних представників криміналу початку 2000-х років", – розповів полковник міліції у відставці.

Чому операція могла провалитися

Для того, щоб переконати так званого кілера, є багато інших шляхів, вважає він. Операція було занадто показовою – вона могла провалитися і навіть потягнути за собою інший кримінальний вчинок.

Люди наразі не вірять правоохоронним органам, особливо поліції. У мене виникає питання: "Чи не занадто вони захопилися такими операціями?". Я впевнений, що в суді хтось поставить питання щодо провокації людини на замовлення вбивства,

– зазначив Валерій Кур.

Згідно зі словами експерта, оперативну роботу повинні виконувати в тиші, однак, якщо її виконали публічно – значить щось тут не так.

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