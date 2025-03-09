В окупованому Криму відійшла у вічність сестра Мустафи Джемілєва

Сестра лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва Гулізар Абдуллаєва померла в окупованому Криму у неділю, 9 березня. Вона відійшла у вічність на 78 році життя.

Гулізар Абдуллаєва була активісткою кримськотатарського національного руху та педагогом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Меджліс.

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Гулізар Абдуллаєва багато років викладала англійську мову

Сестра Джемілєва народилася 12 червня 1947 року у поселенні Аім Андижанської області, що в Узбекистані. Туди були депортовані її батьки.

У сім'ї вона була шостою із семи дітей. Усі вони стали активними учасниками кримськотатарського національного руху.

У 1976 році вона та її рідні повернулися до Криму.

"Однак у 1979 році три родини Джемілєвих – самої Гулізар, її сестри Діляри та їх батька Абдульджеміль-ага – були повторно депортовані з Криму до Краснодарського краю. Лише у 1989 році вони змогли повернутися на батьківщину", – розповіли у Меджлісі.

Гулізар Абдуллаєва за професією була викладачем англійської мови. Багато років вона викладала у кримськотатарській школі у Бахчисараї та в школі-інтернаті для обдарованих дітей у селі Танкове.

Її невтомна праця, мудрість і щира відданість своїй справі залишаться у пам'яті її учнів, колег та всіх, хто мав честь знати її особисто. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Гулізар-оджа, її численним учням, усім співвітчизникам у зв'язку з непоправною втратою,

– написали у пресслужбі Меджлісу.

Чин похорону звершать у понеділок, 10 березня, о 14:00 у мечеті мікрорайону Хан-Чаїр, що в Бахчисараї.