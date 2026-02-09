Російські "воєнкори" заявили про контрнаступ ЗСУ: у Силах оборони пояснили реальну ситуацію

Російські мілблогери поширюють інформацію про нібито контрнаступ Сил оборони на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. Втім у ЗСУ запевняють – окупанти вигадують чергове виправдання, яке має прикрити їхні попередні брехливі заяви.

Про це в коментарі 24 Каналу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Чи дійсно ЗСУ розпочали контрнаступ?

Речник Сил оборони Півдня пояснив, що російська пропаганда продовжує застосовувати так звану тактику "флаговтиків". Диверсійні групи противника проникають у глибину української оборони, фотографуються із прапорами та поширюють це як "докази" захоплення населених пунктів. Як приклад Волошин навів повідомлення Росії про нібито "взяття" Тернуватого, де до фронту ще 10 – 15 кілометрів.

Вони перебували там (у Тернуватому – 24 Канал) декілька годин, після чого були знищені Силами оборони,

– зазначив речник.

Він зауважив, що після брехливих заяв росіян, Сили оборони Півдня оприлюднили відео знищення ворожих груп біля Тернуватого та спростували інформацію про захоплення населеного пункту.

За словами Волошина, на Гуляйпільському напрямку фронту українські захисники системно проводять пошуково-ударні дії для виявлення та ліквідації диверсійних груп противника. Щодоби воїни здійснюють від 15 до 20 операцій, спрямованих на недопущення подальших спроб інфільтрації та інформаційних "вкидів" з боку Росії.

Він наголосив, що заяви російської армії та мілблогерів про нібито контрнаступ ЗСУ не відповідають дійсності.

Ми виконуємо свої завдання, знищуємо ворога і не пропускаємо його на нашу землю. З військової точки зору такі дії не є контрнаступом,

– додав Волошин.

Речник вкотре наголосив, що росіяни навмисно формують спотворену лінію бойового зіткнення, аби виправдати свої попередні брехливі заяви.



Карта, яку поширює Росія / Фото ворожих пропагандистів



Реальна ситуація на цій ділянці фронту / Фото DeepState

Яка ситуація нині на межі Дніпропетровської та Запорізької областей?

За інформацією Сил оборони, на Гуляйпільському напрямку ситуація залишається складною. Там ворог намагається штурмувати українські позиції та проводити інфільтрації вглиб позицій. Щодня українські сили оборони проводять 15 – 20 пошуково-ударних операцій для нейтралізації диверсійних груп. Для штурмів ворог застосовує ударні безпілотники, зокрема дрони-камікадзе різних модифікацій, вогонь артилерії, а також авіаційні удари керованими авіаційними бомбами.

За останню добу зафіксовано 29 атак окупантів. Найбільш інтенсивні – у районах Солодкого, Гуляйполя, Дорожнянки, Мирного, Добропілля та у бік Залізничного, Оленокостянтинівки. Втім, за декілька останніх днів на цій ділянці фронту захисники не втратили своїх позицій.

Речник підкреслив, що противник продовжує використовувати тактику інфільтрацій, подібну до інциденту в Тернуватому. За словами Волошина, для цього противник користується особливостями рельєфу та складними погодними умовами, зокрема туманом.

Що відомо про втрати ворога на 9 лютого?