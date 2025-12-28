Стратегічний прорахунок у тилу: які 3 критичні наслідки проникнення росіян у Гуляйполе

Російські диверсанти проникли в Гуляйполе та дійшли до командно-спостережного пункту через критичні прогалини в обороні. Для ліквідації прориву залучили 425-й штурмовий полк "Скеля", проте противник уже отримав доступ до критичної інформації.

Військовий експерт та льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан пояснив 24 Каналу, що це стало наслідком стратегічного прорахунку Генштабу.

Дивіться також: Росіяни заявляють про окупацію Гуляйполя: у ЗСУ розповіли, що насправді відбувається в місті

Чому поява російської ДРГ біля КСП не є наступом?

Сучасна лінія фронту відрізняється від окопних воєн минулого – замість чітких ліній окопів існує "сіра зона" або "killzone", що може простягатися на десятки кілометрів вглиб, тому точне розташування ворожих військ визначається лише за їхньою концентрацією в певній місцевості.

Поява невеликої групи росіян біля КСП – це не наступ регулярних військ, а результат інфільтрації. Диверсанти могли проникнути в тил ще кілька днів тому, накопичитися та чекають на можливість виконати завдання.

Три російські "гаврики" підійшли – і весь пункт покинули. Розташування пункту занадто близько до лінії фронту також викликає питання. Такі проблеми трапляються не скрізь – у базових лінійних частинах ситуація контролюється. Проблема виникла в підрозділах з великою кількістю мобілізованих або недоукомплектованих професіоналами ТРО,

– пояснив Світан.

Ця ситуація призвела до трьох негативних наслідків: по-перше, довелося відправляти штурмові групи на зачистку, по-друге, противник отримав доступ до секретної інформації, а також, по-третє, стався серйозний інформаційний удар – відповідальність за це лежить безпосередньо на командирах тактичного рівня.

Чи є інфільтрація головною причиною напівоточення Гуляйполя?

Сам факт наближення росіян до Гуляйполя – це стратегічний прорахунок Генштабу, командувачів та політиків, які дозволили ворогу вийти з-під Вугледару в напрямку північного сходу Запорізької області.

"Ще з весни попереджали про загрозу в районі Покровська та Гуляйполя. Росіяни роками не могли прорватися туди через потужний укріпрайон. Тому вони обрали обхідний маневр з півночі, що й дало їм можливість наблизитися до міста", – сказав Світан.

Росіяни почали перерізати логістичні шляхи в районі Покровська, й частково оточили Гуляйполе та підійшли до його меж через масштабну інфільтрацію: вони посилають групи по 10 – 15 осіб, з яких виживають 1 – 3 бійці.

Вони інфільтруються та накопичуються в наших тилах, а потім встановлять зв'язок з основними силами – так званою "маткою",

– підкреслив Світан.

Що ще відомо про ситуацію в Гуляйполі?