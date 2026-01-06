"Сумний рекорд": Росія посилює наступ та підрозділи біля Гуляйполя

Російські війська продовжують штурми на Гуляйпільському напрямку. За добу 4 січня там зафіксували рекордні 65 боєзіткнень.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в етері телемарафону, передає 24 Канал.

Яка ситуація біля Гуляйполя?

Як розповів полковник Волошин, на Гуляйпільському напрямку впродовж доби 4 січня зафіксовано "сумний рекорд" – 65 бойових зіткнень. До того ж станом на вечір 5 січня бої там тривали й надалі. Військові зафіксували майже 40 зіткнень.

За словами речника Сил оборони Півдня, Гуляйполе залишається "великою сірою зоною". Росіянами не вдається закріпитися в місті, однак бої тривають "за кожен будинок, вулицю, квартал". Волошин зазначив, що лише на північних околицях за добу сталося понад 20 боїв.

Також окупанти намагаються обійти Гуляйполе з південного напрямку. Зокрема, додав Волошин, російські війська атакують Залізничне на південному сході від міста.

Проте, за словами речника, Сили оборони фактично знищили два російські угруповання.

За даними розвідки, на південних напрямках за останній місяць ми знищили понад 10 000 окупантів. З них близько 70% – саме біля Гуляйполя. Тобто там доволі запеклі бої, і ситуація дійсно непроста,

– розповів Волошин.

Водночас Росія продовжує відновлювати втрати. За даними військових, ворог за останні два-три дні отримав додаткові 1 600 боєприпасів різного калібру. Також росіяни поповнюють особовий склад та посилюють штурмові підрозділи артилерією.

Що відбувається на інших напрямках фронту?