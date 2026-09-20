Росія створює гуманітарну катастрофу на лівобережжі Херсонщини, – Сибіга

Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, блокуючи доставку допомоги та евакуацію цивільних. Особливо критична ситуація склалася в Олешках, де без електро– та газопостачання залишаються близько 2 тисяч людей.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Що відомо про гуманітарну блокаду?

Російські окупанти перешкоджають доставці продовольства й медикаментів, роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Особливо складною є ситуація в Олешках.

До повномасштабного вторгнення в місті проживало близько 24 тисяч людей, нині там залишаються приблизно 2 тисячі мешканців, зокрема близько 50 дітей. У місті немає електро- та газопостачання, а протягом останнього місяця була повністю заблокована доставка продуктів, медикаментів та інших предметів першої необхідності.

Росія свідомо створює гуманітарну катастрофу на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини. Блокує доставку продовольства і медикаментів, перешкоджає роботі гуманітарних місій та евакуації цивільних. Людей фактично позбавляють вибору, а разом із ним – і шансу на порятунок,

– наголосив Сибіга.

Міністр також розповів про свідчення з окупованих Олешок. За його словами, люди змушені шукати залишки їжі та збирати траву, оскільки іншого варіанту немає.

Окремою загрозою Сибіга назвав російські FPV-дрони, які атакують цивільних і перетворюють пересування містом на смертельний ризик.

Критичною залишається ситуація також у Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці. Росія фактично тримає частину окупованої Херсонщини в гуманітарній блокаді.

Можливості для допомоги цивільним є. Міжнародний Комітет Червоного Хреста готовий долучитися до гуманітарної роботи, а міжнародні організації – доставляти необхідну допомогу.

Єдина перешкода – Росія. Російська сторона досі не забезпечила гуманітарним місіям необхідного доступу та можливості провести організовану евакуацію. Російські сили перешкоджають і волонтерським спробам доставити допомогу,

– заявив міністр.

1 вересня під час однієї з таких волонтерських місій, за наявною інформацією, були уражені чотири автомобілі.

Україна системно порушує питання гуманітарної ситуації на окупованій Херсонщині в ООН та ОБСЄ. 20 серпня в Києві він обговорив цю проблему із заступником Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Томом Флетчером. Він наприкінці серпня особисто відвідав Херсонщину та надалі працює над розблокуванням гуманітарного доступу.

Сибіга також повідомив, що наступним етапом стане робота української дипломатії в Нью-Йорку під час сегмента високого рівня Генеральної Асамблеї ООН. Він планує окремо обговорити з президенткою МКЧХ Мір'яною Сполярич питання гуманітарного доступу та безпечної евакуації українців.

Наше завдання – мобілізувати міжнародний тиск, необхідний для створення гуманітарного коридору, доставки продовольства і медикаментів та евакуації цивільних. Росія має понести відповідальність за свідоме створення гуманітарної катастрофи на окупованій Херсонщині,

– підсумував Сибіга.

Нагадаємо, за даними Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, останні поставки продовольства до міста відбулися ще наприкінці травня. Російські окупанти забороняють місцевим жителям виїжджати на підконтрольну Україні територію, через що люди залишаються без електрики та газу під постійною загрозою обстрілів.

Окремо представники духовенства зазначають, що в місті залишаються близько 200 дітей, які щодня ризикують життям. Рада церков закликала Папу Римського Лева XIV, ООН, Червоний Хрест та інші міжнародні організації домогтися розблокування гуманітарних коридорів і евакуації цивільних.