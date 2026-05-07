В Олешках – гуманітарна катастрофа: Україна готує евакуацію цивільних з окупованої Херсонщини

Україна сподівається, що зможе вивезти цивільних з окупованої Херсонщини. Червоний Хрест пообіцяв сприяти цьому.

Про це йдеться в дописі омбудсмана Дмитра Лубінця.

Як Україна хоче вивезти людей з окупованої Херсонщини?

Лубінець написав, що критичною залишається ситуація в Олешках, Голій Пристані, Старій Збур'ївці та Новій Збур'ївці Херсонської області.

Російські окупанти блокують виїзд людей і перешкоджають постачанню базових товарів та медикаментів. Населення скоротилося з близько 40 000 до приблизно 6 000 осіб, зокрема в Олешках – з 24 000 до близько 2 000. Загалом понад 6 000 людей можуть потребувати гуманітарної допомоги, серед них близько 200 дітей. Більшість із них – маломобільні,

– мовиться в дописі.

В Олешках люди страждають від гуманітарної катастрофи, масштабних руйнувань та знищеної цивільної інфраструктури. Місто та прилеглі населені пункти не мають належного доступу до води та їжі, медичної допомоги.

Омбудсман звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста та до уповноваженої з прав людини в Росії щодо необхідності організації безпечної евакуації цивільного населення.

В МКЧХ заявили, що готові сприяти організації виїзду громадян України з цієї території.

"Наразі триває робота з усіма дотичними сторонами щодо напрацювання безпечних шляхів евакуації. Після узгодження рішень будуть здійснені конкретні кроки для виїзду цивільних осіб, які цього потребують. Зі свого боку ми передали до МКЧХ узагальнений перелік людей, які потребують допомоги, зокрема евакуації, і перебуваємо з ними на постійному зв'язку", – додав Лубінець.

Він сподівається, що будуть забезпечені реальні гуманітарні рішення, які дозволять організувати безпечний виїзд цивільних осіб на підконтрольну уряду України територію.

Зверніть увагу! Журналістка з Херсона Євгенія Вірлич розповіла 24 Каналу: росіяни свідомо прикриваються цивільними як живим щитом, адже ЗСУ не битимуть по них. На окупованій Херсонщині зараз умови як за Голодомору.

Катастрофа на окупованій Херсонщині триває давно

Росія захопила Олешки в перший день війни, 24 лютого 2022 року. Відтоді місто опинилося відрізаним від "великої землі".

6 травня 2026 року у виданні The Telegraph вийшла стаття, де було сказано: в місті залишилися люди похилого віку, хворі або ті, хто не бажає ризикувати та вирушати в дорогу. Люди голодують, а місто поступово руйнується.

З моменту руйнування Каховської дамби у червні 2023 року, внаслідок чого була затоплена значна частина міста, знищені будинки та інфраструктура, Олешки залишилися без надійного електрики, газу та проточної води,

– навели дані журналісти.

Вони також процитували українські ЗМІ, що взимку цілі райони залишилися без їжі. Містяни пробували полювати на диких птахів, у тому числі голубів, і їсти собачий корм.

У квітні 2026 року команда фонду "Схід SOS" зібрала свідчення очевидців та інформувала: росіяни блокують місто. Люди, які намагаються виїхати, підриваються на мінах. Тіла загиблих можуть лежати тижнями на дорогах – їх не забирають через атаки дронами. Одну з доріг назвали дорогою смерті, бо там загинуло надто багато. Важливо, що в місті є діти та ті, хто втратив документи після затоплення міста в 2023 році – вони не можуть виїхати без українського чи російського паспорта.