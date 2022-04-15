Гуманітарні коридори 15 квітня: вдалось евакуювати понад 2800 людей

В Україні 15 квітня з небезпечних територій вивезли 2864 людини. Найбільше осіб евакуювались з Маріуполя та Бердянська.

Про результати роботи гуманітарних коридорів повідомили в Офісі Президента, інформує 24 канал. Евакуацію проводили на Запоріжжі та Луганщині.

Раніше На 15 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів: перелік маршрутів

Звідки евакуювали українців 15 квітня:

З Маріуполя та Бердянська на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 2 494 людини . З них з Маріуполя – 363 людей.

. З них з Маріуполя – 363 людей. Решта – 2 131 людина – з міст Запорізької області: Пологи, Василівка, Бердянськ та Мелітополь.

З міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Кремінна, Попасна та селища Гірське в Луганській області евакуйовано 370 людей.

При цьому у Луганській області евакуація відбулась у дуже складних умовах. Людей вивозили під постійними обстрілами: ворог не дотримався обіцянок про режим тиші.

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