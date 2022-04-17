Гуманітарних коридорів 17 квітня не буде, бо домовитися з окупантами не вдалося
17 квітня 2022 , 10:40Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ірини Верещук
В Україні гуманітарних коридорів 17 квітня не буде. Російські окупанти відмовилися дотримуватися тиші.
Вивезти цивільне населення з "гарячих точок" сьогодні не вдасться. Адже це – небезпечно.
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Нам не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори,
– повідомила Ірина Верещук.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій запевнила, що українська влада робить все для того, щоб організувати зелені коридори.
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