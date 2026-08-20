Удар по аеродромах, базах БпЛА та дорогих РЛС: ГУР провело спецоперацію в Росії та на ТОТ

Українські оборонці завдали чергового нищівного удару по військовій інфраструктурі російської армії. Успішні влучання послабили спроможності ворога запускати ударні дрони та постачати пальне своїм військам.

Операції провели оператори Головного управління розвідки МО України у ніч проти 20 серпня.

Які результати нових ударів ГУР?

Бійці Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем уразили важливі логістичні й військові об'єкти агресора. Завдяки спільній роботі Сили оборони завдали ударів по місцях зберігання й запуску російських безпілотників. Влучання відбулись по летовищах у тимчасово окупованому Донецьку та російському Приморсько-Ахтарську.

За даними розвідки, саме з цих аеродромів окупанти запускають ударні дрони по українських містах. В результаті атаки пошкоджено пускові установки БпЛА та наземні елементи комплексів. На місцях влучань спалахнули пожежі.

Крім того, поблизу аеродрому в Приморсько-Ахтарську розвідникам вдалося вистежити й уразити дві високовартісні ворожі радіолокаційні станції – 55Ж6У "Небо-У" та 55Ж6УМ "Ніобій".

Пожежа на морському терміналі

Паралельно розвідники у співпраці з іншими підрозділами Сил безпеки й оборони уразили морський термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї. Об'єкт відіграє важливу роль у постачанні пального окупаційній армії.

За даними ГУР, внаслідок атаки пошкоджень зазнали резервуарний парк та елементи магістральних трубопроводів, що викликало масштабну пожежу.

Раніше повідомлялось про удар Сил оборони по нафтовій інфраструктурі Росії. Зокрема, оборонці поцілили по нафтопереробному заводу "ТАНЕКО" у Нижньокамську та нафтовому терміналу у Волні Краснодарського краю. На об'єктах виникали пожежі.