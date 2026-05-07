Під ударом – нафтобаза, РЛС, РЕБ та ангари: у Криму атакували критичні військові об'єкти ворога

Спецпідрозділ "Примари" у квітні 2026 року завдав серії ударів по військовій інфраструктурі окупантів у тимчасово окупованому Криму. Під атакою, зокрема, опинилися РЛС, засоби РЕБ, ангари та нафтобаза.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Там також показали кадри відповідної роботи по ворожих цілях.

Що уразили у Криму?

За даними розвідки, внаслідок прицільних ударів у Криму вдалося атакувати пункт комунікації та живлення ретранслятора дронів "Герань" та "Гербера", радіолокаційні станції "Подльот-К1", "Балтика-Б" і МР-231-3 "Вайгач".

Також уразили пости радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, системи спостереження Чорноморського флоту Росії, а також лабораторію радіоелектронної розвідки на даху штабної будівлі флоту.

Під ударами опинилися ангари-укриття літаків Су-24 та Су-30, резервуари з нафтопродуктами на нафтобазі компанії ATAN та пости оптико-електронної розвідки, корабельні РЛС МР-231 та комплекси управління "Сервал".

Довідково. Відомо, що літак типу Су-24 росіяни зазвичай використовують для скидання корегованих авіабомб, завдаючи бомбових і ракетних ударів по наземних цілях на лінії фронту, а також у ближньому тилу.



Водночас винищувач Су-30 є носієм ракет різних типів, зокрема Х-58, й активно використовується авіацією, наприклад Чорноморського флоту, для контрою акваторії та атак на українські судна або інфраструктуру.

Віртуози спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" у Криму продовжують нищити військові об’єкти російських загарбників... Нові кадри майстерної бойової роботи "Примар" ГУР у Криму, що призвела до чергових значних російської окупаційної армії, дивіться у відео,

– ідеться у повідомленні.

Робота по важливих для ворога об'єктах у Криму: дивіться відео

Яких втрат зазнає ворог у Криму?

Раніше також завдали щонайменше п'ять ударів по залізничній логістиці російської армії у Криму. Тоді вдалося атакувати локомотиви та цистерну. Їх окупанти використовували для перевезення пального і техніки.

Також нещодавно дрони атакували будівлю ФСБ в Армянську на окупованому півострові, пошкоджень зазнали й будівлі, розташовані поруч. Також гучно було у Джанкої, Сімферополі, Бахчисараї та інших районах.

До цього вдалося атакувати щонайменше три десантно-штурмові катери, ангар для їхнього зберігання, протичовновий літак-амфібію Бе-12 "Чайка", а також судно забезпечення. Усі вищезгадані судна вивели з ладу.