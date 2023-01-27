Втопить Герасимов: у розвідці порівняли Путіна з баринею, а Муму – з російською армією

Валєрій Герасимов замінив Сєргєя Суровікіна на посаді командувача окупаційними військами. У розвідці переконані, що начальник російського Генштабу зробить з загарбниками те, що герой оповідання Тургенєва "Муму" – Герасим.

Так оцінив кадрові зміни окупантів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в етері національного телемарафону. Тобто Герасимов буквально втопить російську армію.

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Герасімов буде як Герасим із "Муму"

Андрій Юсов зауважив, що Росія обрала техніку спалення своєї живої сили та озброєння, а для її подальшого втілення потрібна своя і, бажано, повністю залежна людина. Так представник ГУР МО пояснив призначення Герасимова на посаду командувача окупаційними військами.

Навіть прізвище промовисте – Герасимов. Ми пам'ятаємо Муму і Герасима. Ну так ця бариня – це Путін, а Муму – російська армія. І от цей Герасим втопить зараз російську армію в Україні,

– зазначив Юсов.

Представник ГУР МО зауважив, що втрати серед "частково мобілізованих" окупантів зараз тільки зростають. Тобто Герасимов уже виконує "свою місію",

Найбільший "успіх" окупантів

Андрій Юсов також відзначив, що під час командування окупаційними військами генерал Сєргєй Суровікін, якого замінили на Валєрія Герасимова, провів найвдалішу для росіян операцію – "евакуацію" з Херсона. Представник ГУР МО наголосив, що втеча окупантів з правобережжя Херсонщини була більш організована, ніж втеча з Харківщини чи Півночі, зокрема Київщини.

Юсов переконаний, що якби окупанти провели побільше таких "операцій", то це б було краще дня них самих.