ГУР розтрощило у Криму "Панцир-С1" за 15 мільйонів доларів

Українські військові розповіли про нову успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Бійці спецпідрозділу Group 13 знищили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та військовий кран.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Що відомо про успішну операцію у Криму?

У ГУР зазначили, що операція відбулася на початку серпня 2026 року. Орієнтовна вартість знищеного зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцир-С1" становить близько 15 мільйонів доларів.

Чергова здобич спецпідрозділу ГУР МО України "Group 13" на території тимчасово окупованого Криму – оператори воєнної розвідки спалили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" та військовий кран загарбників,

– написали у ГУР.

Для проведення операції застосували морські безпілотні платформи нового покоління. Саме завдяки цій тактиці вдалося успішно атакувати військову техніку противника на узбережжі тимчасово окупованого півострова.

"Для ураження наземних цілей окупантів під час операції, що відбулася на початку серпня 2026 року, використали багатофункціональні морські платформи Magura, які є носіями FPV-дронів", – наголосили у відомстві.

Як Magura знищила російський "Панцир-С1": дивіться відео

Нагадаємо, нещодавно бійці спецпідрозділу Group 13 застосували новітні морські платформи Magura як носії FPV-дронів для ударів по наземних цілях. Під атаку потрапила машина управління зі складу комплексу радіолокаційної станції "Подльот", а також радіолокаційний запитувач "Пароль-4", який використовується для системи розпізнавання "свій – чужий".

У ГУР наголосили, що це стало першим випадком застосування платформ Magura для ураження наземних цілей противника. У розвідці зазначили, що відтепер ці морські безпілотні системи становлять загрозу для російських військ не лише на морі, а й на суходолі.

Командир підрозділу Group 13 із позивним "Тринадцятий" заявив, що українські операції демонструють: окупантам не буде безпечного місця ні в Криму, ні в акваторії Чорного моря.

Від початку повномасштабної війни оператори цього спецпідрозділу вже знищили 9 і пошкодили 5 російських кораблів. Крім того, підрозділ уразив три ворожі гелікоптери, пошкодив ще один та знищив два винищувачі Чорноморського флоту Росії.