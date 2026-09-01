ГУР уразило "Новатек – Усть-Луга" в Росії: на заводі спалахнула масштабна пожежа

Українські розвідники уразили комплекс "Новатек – Усть-Луга" в Ленінградській області Росії. Операцію провели 1 вересня оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем.

Про це повідомляє ГУР МО України.

Що відомо про атаку?

1 вересня українська розвідка провела deepstrike-операцію на території Росії. Ціллю став комплекс "Новатек – Усть-Луга" в Ленінградській області.

Уражено ключові елементи установки для переробки нафти та технологічне обладнання – на заводі, що живить злочинну війну проти України, спалахнула масштабна пожежа,

– заявили у ГУР.

Комплекс "Новатек – Усть-Луга" є важливою ланкою російського паливно-енергетичного ланцюга. Він розташований у великому балтійському порту та переробляє газовий конденсат у нафтопродукти, зокрема нафту, авіаційне паливо, газойль і компоненти суднового палива.

Завдяки близькості до морського термінала продукцію можна безпосередньо відправляти на зовнішні ринки. Саме тому пошкодження ключового обладнання такого комплексу потенційно може створювати проблеми для переробки та експорту російських вуглеводнів.

