Дрони-перехоплювачі та винищувачі F-16: ГУР провели унікальну операцію із захисту неба Києва

Спецпризначенці підрозділу ГУР FERRATA застосували безекіпажні платформи Katran із дронами-перехоплювачами для захисту повітряного простору Києва. Під час операції українські розвідники відпрацювали взаємодію безпілотного комплексу з екіпажами винищувачів F-16 для знешкодження ворожих цілей із повітря та води.

Як повідомили в Головному управлінні розвідки МО України, спецоперацію реалізували у вересні 2026 року в межах створення багаторівневої ешелонованої системи протиповітряної оборони.

Які подробиці операції?

До бойової роботи залучили бійців підрозділу активних дій FERRATA, зокрема їхній морський підрозділ Чорноморський легіон, у тісній координації з Повітряними силами ЗСУ та іншими складовими Сил безпеки та оборони.

Для виконання завдання спецпризначенці використали безекіпажні платформи Katran. Ці платформи виконують роль носіїв для компактних дронів-інтерсепторів, а також оснащені сучасним радіолокаційним та розвідувальним обладнанням для виявлення загрози на далеких відстанях.

Ключовим елементом операції стало налагодження оперативної взаємодії між безпілотною компонентою та пілотованою авіацією.

Оператори ГУР узгоджували дії та координати в режимі реального часу з екіпажами винищувачів F-16, що дозволило ефективно ліквідовувати ворожі цілі з повітря та води.

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Що відомо про інші операції ГУР?

У серпні 2026 року спецпідрозділ ГУР "Group 13" провів успішну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Українські розвідники уразили кілька важливих військових цілей росіян.

Зокрема, бійці знищили російський береговий ракетний комплекс "Бастіон", який є носієм ракет "Циркон" та "Онікс", що Росія регулярно застосовує для ударів по Україні. Також оператори Group 13 уразили два бензовози та командно-штабну машину окупантів на півострові.

Також українські розвідники вночі проти 7 вересня провели результативну операцію на території тимчасово окупованого Криму. Під ударом опинився ворожий літак.