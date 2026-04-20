ГУР вгатило по великих десантних кораблях Росії

Росія зазнала серйозних втрат у флоті. ГУР у ніч на 19 квітня завдало ударів по великих десантних кораблях ворога.

Над успішною операцією працювали майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари". Про це повідомили у Головному управлінні розвідки.

Що відомо про атаковані кораблі?

Свої цілі "Примари" знайшли у тимчасово окупованому Криму. Успішні удари припали по двох великих десантних кораблях – ВДК проєкту 775 "Ямал" та ВДК проєкту 1171 "Ніколай Фільчєнков".

У момент удару вони перебували у Севастопольській бухті.

Обидва судна Росія використовувала у війні проти України. Вони виведені з ладу.

Довідково. ВДК проєкту 775 "Ямал" – це корабель 1988 року випуску. Його довжина – 112,5 метрів. Він може перевозити до 500 тонн вантажу, зокрема бронетехніку та десант. Орієнтовна ціна "Ямала" – понад 80 мільйонів доларів.



ВДК проєкту 1171 "Ніколай фільчєнков" – корабель 1975 року випуску. Його вантажомісткістю до 1 000 тонн. Він може перевозити десятки одиниць бронетехніки та великий десантний контингент. Орієнтовна вартість цього судна – понад 70 мільйонів доларів.

У межах операції у Севастополі "Примари" також знищили російську радіолокаційну станцію "Підліт-К1".

Це ще близько 5 мільйонів доларів втрат для Росії.