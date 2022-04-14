ГУР звільнило двох українських льотчиків з ворожого полону

Головне управління розвідки МО України звільнило з полону двох українських пілотів.

Іван Пепеляшко та Олексій Чиж потрапили в полон російських окупантів ще 8 березня в районі села Нова Басань, що на Чернігівщині.

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Відомо, що для українських пілотів кілька разів змінювали місце утримання, врешті відправили їх у СІЗО міста Курськ. У камері з ними перебували ще з 8 українських офіцерів.

За словами звільненого з полону Пепеляшка, попри те, що українці там мають серйозні поранення, в СІЗО вони не отримують елементарної медичної допомоги.

Хлопці тримаються, але у більшості рани почали гноїтися. Просили росіян дати хоча б бинти і зеленку, подбати про найтяжчих. Але марно,

– сказав Пепеляшко.

Проводять постійні виснажливі допити

Звільнені з полону українські пілоти кажуть, що в СІЗО постійно відбувались виснажливі допити, які традиційно починались з путінської пропаганди про те, що Україну придумав Ленін.

Примушували записувати пропагандистські відео. Якщо відмовлялись, погрожували, що перестануть перев’язувати рани товаришам. Казали, що будуть відрізати запалені частини по шматочку. Згадували про наші сім’ї та про небезпеку, яка їм загрожує,

– розповів Олексій Чиж.

Росія визнає свій провал у війні

За словами пілотів, які були у полоні, російські офіцери під час допитів самі визнавали, що їхні плани швидко виграти війну провалились, а досягнути поставлених цілей не вдалось.

Вони справді зазомбовані. Питають, чи багато в Україні "нациків". Повторюють, що хочуть звільнити Україну від нацистів. Що ми скоро знову будемо жити в одній країні, а Галичину забере Польща,

– згадує слова окупантів Іван Пепеляшко.

Зараз пілоти перебувають у безпеці, у лікарні їм надають необхідну медичну допомогу. Після повернення з полону пілотів зустрів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

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