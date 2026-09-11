Молотом розбивав імена українців: скандальний польський політик знищив памʼятник УПА

Лідер партії "Конфедерація польської корони" Гжегож Браун молотом пошкодив пам’ятник УПА в селищі Бялисток на Люблінщині. Політик розбивав викарбувані на камені імена загиблих українців і зняв свої дії на відео.

Відповідними кадрами він похвалився у соцмережах.

Польський політик пошкодив пам’ятник УПА

Політик приїхав до місця пам’яті та за допомогою молота почав розбивати викарбувані на камені імена загиблих українців. Відповідне відео він опублікував у своїх соцмережах.

На кадрах видно, як Браун підходить до гранітного обеліска та молотом пошкоджує його поверхню. Сам політик заявив, що пам’ятник, на його думку, потрібно було негайно демонтувати.

У Польщі політик влаштував наругу над пам’ятником УПА: дивіться відео

Pomnik UPA w gminie Dołhobyczów w powiecie hrubieszowskim do likwidacji️



Obelisk obrażający pamięć ofiar ukraińskiego Ludobójstwa na Polakach powinien zostać usunięty profesjonalnymi narzędziami natychmiast po udokumentowaniu przestępstwa banderyzmu!#StopBanderyzacjiPolski… pic.twitter.com/8Q4QZ2z5vJ — Grzegorz Braun (@GrzegorzBraun_) September 10, 2026

Браун також стверджував, що обеліск нібито "ображає пам’ять жертв українського геноциду проти поляків". Він заявив, що демонтажем пам’ятника мали б зайнятися польські служби одразу після його встановлення.

Цей обеліск ... має бути демонтований за допомогою професійного обладнання,

– заявив польський політик.

Водночас пам’ятник у Бялистоку має зовсім інше призначення. Гранітний обеліск встановлений на місці масового поховання українців, які у 1946 році загинули в боях проти радянського НКВС. Місце пам’яті функціонує ще з 1990-х років, а нинішній вигляд пам’ятник отримав у 2019 році. На камені викарбувані імена загиблих українців.

Це вже не перший випадок наруги над цим пам’ятником. Влітку 2026 року невідомі обмалювали його фарбою з балончика, а також вирізали арку, яка прикрашала камінь. Тоді посольство України офіційно засудило акт вандалізму.

Браун очолює ультраправу партію "Конфедерація польської корони" та відомий своїми скандальними заявами й діями. Він неодноразово виступав з антиукраїнськими тезами та критикував підтримку України Польщею.

Нагадаємо, польський політик та депутат Європарламенту Гжегож Браун знову опинився в центрі скандалу через свої заяви про нацистські злочини. Він заперечив використання газових камер у таборі "Аушвіц-Біркенау", назвавши їх існування "фейком".

На його слова різко відреагували музей "Аушвіц-Біркенау" та польська прокуратура. У музеї наголосили, що в колишньому нацистському таборі було вбито близько 1,1 мільйона людей, переважно євреїв. Директор музею назвав заяви Брауна запереченням злочинів та образою пам'яті жертв, а також зазначив, що такі висловлювання переслідуються польським законодавством.

Варшавська районна прокуратура розпочала розслідування, за результатами якого політику може загрожувати до трьох років позбавлення волі або штраф. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав слова Брауна ганебними та заявив, що необхідно зробити все можливе, аби Польщу не асоціювали з подібними діями.