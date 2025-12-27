Укр Рус
27 грудня, 13:51
Слідчі дії у комітетах Верховної Ради: САП та НАБУ скаржаться на спротив співробітників УДО

Дарія Черниш
Основні тези
  • НАБУ та САП намагаються провести слідчі дії у Верховній Раді 27 грудня.
  • Детективи НАБУ зіткнулись зі спротивом з боку Управління державної охорони.

НАБУ та САП проводять слідчі дії у комітетах Верховній Раді 27 грудня. Водночас співробітники Управління державної охорони чинять спротив детективам.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Що відомо про слідчі дії та опір УДО?

Як повідомили в САП, 27 грудня під час проведення слідчих дій у комітетах Верховної Ради співробітники Управління державної охорони перешкоджають роботі детективів НАБУ.

Доступ детективам обмежують зі сторони Європейської площі в Києві,
– йдеться в повідомленні.

Окремо зазначається, що перешкоджання проведенню слідчих дій є прямим порушенням законодавства.

Що передувало?

  • Раніше НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної групи, до якої входили чинні народні депутати. 

  • За даними слідства, фігуранти отримували хабарі за голосування у Верховній Раді.

  • Імена причетних нардепів та суми хабарів наразі не відомі.