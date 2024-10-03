"Сни Пушкіна" згоріли: у Хабаровську через пожежу обвалилася будівля театру, очевидці чули вибух

Уночі 3 жовтня російські телеграм-канали написали про пожежу в крайовому музичному театрі. На місці є затримані, проте не відомо, чи йдеться про підпал. 24 Канал зібрав деталі.

Цікаво, що напередодні горів театр Музкомедії у Єкатеринбурзі через коротке замикання на четвертому поверсі. Люди були змушені вилазили на дах, щоб не задихнутися.

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У Хабаровську горів театр

Будівлю повністю охопив вогонь, а стовп диму бачили з різних районів міста. Пожежа була великою: спершу повідомляли, що площа займання складає близько тисячі квадратних метрів, згодом вона поширилася до 4 тисяч.

Пожежа в провідному театрі Хабаровська: дивіться відео

Очевидці стверджували, що періодично чули гучні вибухи. Імовірно, це були чотири газові балони, які знаходилися всередині. У будівлі обвалилися дах та стіни, було перекрито рух транспорту на сусідніх вулицях.

Помітно назву вистави "Сни Пушкіна" на фасаді / Скриншот 24 Каналу

Про постраждалих не повідомляють. На момент займання у театрі були 4 особи, які встигли залишити будівлю. Швидше за все, мова про технічних спеціалістів, адже акторський склад на гастролях у Мінську.

Останнім часом будівлю театру ремонтували, тож, за однією з версій, могли спалахнути будматеріали поруч із будівлею, а потім вогонь перекинувся на театр. Інша версія – на даху необережно працювали з бітумом та утеплювачами. Ще одна версія свідчить про те, що під час ремонту спалахнули балони.

"На місці пожежі у музичному театрі в Хабаровську затримано кількох людей. При цьому поки не відомо, чи пов'язані затримання з пожежею, чи з рейдами по мігрантах, які сьогодні проходять у місті", – написали росіяни зранку 3 жовтня.

