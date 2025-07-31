Молдова заблокувала застосунок і сайт HaiTV. Через них транслювали заборонені в країні російські та білоруські телеканали.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsmaker.md.

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Що відомо про блокування HaiTV в Молдові?

Речник уряду Молдови Даніел Воде заявив, що у середу, 30 липня, в країні заблокували застосунок і сайт HaiTV, які транслювали заборонені російські та білоруські телеканали.

Державні установи знають, що треба робити. Потрібна тісна координація, єдині дії та професіоналізм для захисту національних інтересів. Конкретний приклад: програму HaiTV заблокували на території Молдови,

– заявив Воде.

Він додав, що впродовж останніх днів сотні громадян Молдови отримували через Viber повідомлення з пропозицією встановити застосунок HaiTV або перейти на його сайт.

"Після повідомлень, що надійшли у тому числі від Ради телерадіо, компетентні органи видали офіційні приписи про блокування. Ця програма транслює заборонений у Молдові медіаконтент із Росії та Білорусі, які вже заблокували за військову пропаганду та загрози інформаційній безпеці", – зазначив речник уряду.

У виданні уточнили, що про застосунок HaiTV стало відомо ще минулими вихідними. Тоді користувачі соцмереж і месенджерів почали масово отримувати повідомлення з пропозицією "під'єднатися до чесних телеканалів на HaiTV".

Застосунок є онлайн-плеєром, в якому трохи більше десятка телеканалів. Цікаво, що серед них є телеканал MD24, пов’язаний із засудженим у Молдові бізнесменом і політиком Іланом Шором.

Нагадаємо, раніше президентка Молдови Мая Санду попередила про плани Росії втрутитися у парламентські вибори, які відбудуться у вересні. За її словами, Москва планує інвестувати до 100 мільйонів євро у підкуп виборців.